Écrite par Sam Levinson pour HBO, la saison 2 d’Euphoria, sortie en janvier 2022, connait comme la première, un franc succès. Tour d’horizon des questions que les internautes se posent le plus sur la série.

1. Où regarder Euphoria?

La seule façon de pouvoir regarder Euphoria au Québec est sur la plateforme Crave. Les 2 saisons y sont disponibles !

2. Est-ce que Jules dans Euphoria est trans?

Oui, le personnage de Jules ainsi que l’actrice qui incarne son rôle, Hunter Schafer, sont trans. Dans Euphoria, Jules a effectué sa transition à l’âge de 13 ans, moment de sa vie qu’on ne voit pas dans la série, puisqu’elle a 17 ans dans la première saison.

3. Est-ce qu’Euphoria est sur Netflix?

Non, Euphoria pas disponible sur Netflix pour le moment.

4. Où est filmé Euphoria?

Le tournage de la série se déroule principalement aux Sony Studios, à Los Angeles. Par contre, quelques endroits comme le centre commercial Del Amo Fashion Center de Torrance et le lycée Grant High School de Valley Glen servent aussi de lieu de tournage.

5. Euphoria parle de quoi?

La première saison d’Euphoria commence avec l’histoire de Rue Benett, personnage incarnée par Zendaya. À son retour au lycée après un séjour en désintoxication, elle rencontre Jules, une adolescente trans avec qui elle développera de très forts liens. La série suit l’histoire et les différentes expériences de plusieurs adolescents issus de la génération Z. Dans une ère où les réseaux sociaux sont prédominants, Euphoria adopte une approche mature et aborde des sujets tels que l’addiction, la drogue, la recherche de soi, la sexualité, la santé mentale, les relations amicales et amoureuses, etc. Une série forte en émotions, qui dévoile au grand jour les difficultés et obstacles de l’adolescence.

6. Combien y a-t–il d’épisodes dans la 2e saison d’Euphoria?

La 2e saison d’Euphoria compte 8 épisodes.

7. Quel âge a Fez dans Euphoria?

Le personnage Fez (ou Fezco) a 19 ans dans Euphoria .

8. Est-ce qu’Euphoria est sur Crave?

Oui ! Euphoria est seulement disponible sur Crave au Québec.

9. Ou est-ce que je peux écouter Euphoria gratuitement?

Euphoria n’est pas disponible gratuitement, il faut s’abonner aux plateformes payantes pour pouvoir y accéder.

10. À quelle heure sort Euphoria?

Au début, les épisodes sortaient graduellement à une heure précise, mais en date d’aujourd’hui, tous les épisodes de la saison 2 sont sortis !