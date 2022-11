I Believe in Santa

Lisa est heureuse avec Tom depuis maintenant cinq mois… jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’il est obsédé par le temps des Fêtes – qu’elle abhorre. Est-ce qu’elle laissera une autre chance à Noël – et à sa relation?

A Not So Merry Christmas

Après avoir été maudit par une fée, Chuy se réveille chaque année à Noël en ayant vécu toute une année… mais en ne se rappelant que du Noël passé. Une intrigue pour le moins originale!

A Storm for Christmas

Mini série dans laquelle on suit des voyageurs et des travailleurs qui sont pris dans un aéroport à cause d’une tempête. Ils passeront donc les quelques heures avant Noël ensemble, ce qui changera le cours de leurs destinées.