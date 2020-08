Flashwood

Il va de soi qu’on veut voir Flashwood. Comment résister à sa distribution parfaite (Pier-Luc Funk, Antoine DesRochers, Karelle Tremblay, Rose-Marie Perreault, Mehdi Bousaidan, Sophie Nélisse…) et à la proposition de Jean-Carl Boucher, qui a échelonné le tournage de ce long métrage sur sept ans afin que ses comédiens suivent naturellement l’âge de leur personnage? Une première réalisation qui parle d’adolescence, d’amitié, et qui promet. Présentement à l’affiche.

The One And Only Ivan

La cinéaste et metteure en scène britannique Thea Sharrock nous fait de l’œil avec son adaptation du livre pour enfants The One And Only Ivan, dans lequel nos préfs Angelina Jolie, Helen Mirren et Danny DeVito, entre autres, prêtent leur voix aux personnages. Sortie prévue le 21 août.

Woman

Le documentaire Woman, de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova, dresse un portrait de la réalité des femmes (maternité, sexualité, mariage, finances…) au moyen d’entrevues menées auprès de 2000 femmes provenant de 50 pays différents. Un gros plan non seulement sur les inégalités qu’elles ont subies, mais aussi sur la force qui les anime. Sortie prévue le 28 août.

Lire aussi:

Femmes de tête: 3 nouveautés à voir sur Netflix

10 films à voir au cinéma (ou au cinéparc) cet été

Devenir sur Netflix: 10 raisons de voir le film sur Michelle Obama