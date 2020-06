SLOW MUSIC

La salle de classe? Un cube de 25 mètres carrés flanqué de consoles, d’écrans et d’un clavier. Posées contre un des murs vitrés, quelques guitares classiques semblent attendre patiemment que Jason Brando, qui est assis devant l’ordinateur, s’en saisisse. Sur un haut-parleur, un bouddha posé sur un livre observe la scène en souriant. Charlotte veut me faire entendre quelques chansons pendant qu’on poursuit l’entrevue en studio. Assise au bord d’un récamier, elle dit: «On a enregistré ici 95 % de l’album. Au début, on a essayé des studios plus grands, mais on a trouvé notre façon de faire ici. Dès qu’on avait une idée, on l’enregistrait. Ç’a donné des prises un peu plus magiques que si on avait laissé mijoter l’idée. Souvent, c’était le premier enregistrement qui était le meilleur. Mais bon, tout ce qu’on écrivait n’était pas forcément bon! On en a scrapé, des tounes. Aujourd’hui, on les écoute, et on est crampés!»

Je suis à l’autre bout du récamier avec, à la hauteur des yeux, un micro. Je demande à la blague: «Tu chantes assise sur ce divan?» Elle me répond: «Oui, la plupart du temps. J’ai toujours fait ça.» Jason explique: «Quand elle est debout, c’est plus technique, moins spontané.» Il devient de plus en plus clair que Charlotte a un rythme bien à elle, jusque dans la manière dont elle rend ses chansons. Comme s’il voulait l’illustrer, Jason lance la première piste qu’ils veulent bien me faire écouter. Ça commence fort. Anyone est un hymne grinçant à l’intention des mecs qui traitent les femmes comme si elles étaient des fancy dolls. «You better set us free or else we’ll fuck you up.» Bang. «J’avais envie d’aborder cette question-là, de la pression exercée sur les femmes, non seulement dans l’industrie dans laquelle je travaille, mais aussi dans la société. Je pense que c’est une chose que toutes les femmes ressentent.» La chanson, en plus de faire du bien, est un vrai ver d’oreille.

Vient ensuite l’enveloppante Phenix, pour la production de laquelle Jason et Charlotte se sont, comme ils disent, lâchés lousses. «On a mis de l’autotune, on s’est amusés.» Le résultat est franchement planant. Il y a même un je-ne-sais-quoi de grandiose dans les arrangements. Enfin, j’ai droit à la fort jolie Je quitte, soit la chanson en français qui sera probablement la conclusion de l’album. «Je quitte, mais je ne te quitte pas…» L’amour impossible, un motif qui revient souvent dans les chansons de Charlotte, qui aime, comme elle le mentionne, «ressentir les émotions au maximum de leur puissance. Écrire des chansons, c’est [sa] façon d’affronter ce qui [la] bouleverse. Il y a beaucoup de gens qui se limitent, qui ne veulent pas ressentir les choses à fond.» Mais Charlotte, elle, aime vraiment ça. «Je trouve que ça me fait grandir. Je communique beaucoup avec mes amis et j’aime parler des vraies choses avec eux. Des trucs qui nous font de la peine, des trucs qui nous rendent heureux. Quand j’écris, c’est pour moi un temps pour aller visiter ça et régler certains moments de tristesse ou revivre des joies.»

AUX PORTES DE LA GLOIRE

À cette étape de sa carrière où tout peut arriver, je me demande si elle prend des notes pour de nouvelles chansons. Parce que la stratégie d’Atlantic Records, c’est de faire la promotion active de cet album et de propulser au zénith la native de Mont-Royal. Car, si Charlotte Cardin est connue au Québec, elle n’a pas encore le statut de star aux États-Unis. Alors, est-ce que son stress est au paroxysme? «On verra où tout ça nous mène, mais moi, je me sens prête, non seulement à présenter les chansons sur lesquelles je travaille depuis longtemps, mais aussi à les assumer en spectacle. Il faut être ouverts et penser que plusieurs scénarios peuvent nous rendre heureux. Ce dont je rêve, c’est de pouvoir jouer dans de belles salles, partout. Mais le plus important, c’est d’avoir un album que j’aime, et ça, je l’ai.»

Si le rêve devient réalité, la vie de Charlotte va changer. Davantage de tournées, plus de spectacles, et, plus de questions sur sa vie privée aussi. Observera-t-elle sa discrétion habituelle lorsqu’elle sera appelée sur les grands plateaux de télé américains? «Le Québec est très respectueux de la vie de ses artistes. Ça sera peut-être un peu plus harsh ailleurs, mais j’ai déjà des outils pour me respecter là-dedans. Ça fait longtemps que je suis dans une relation très heureuse, et les gens le savent plus ou moins. Je n’en ai jamais vraiment parlé. Ça nous permet de garder ça pour nous, bien que ça ne soit pas un secret. Une fois qu’une personne s’expose clairement avec quelqu’un, elle s’expose à ce que les gens en parlent.»

Charlotte tripote pensivement le pendentif en forme de coléoptère qui orne son cou gracile. Elle ajoute: «Dans ma musique, il y a déjà quelque chose de super personnel. Mes chansons font partie d’un processus pour m’accepter moi, en tant que personne… Et je montre ça dans mes chansons! Je crois que j’en donne déjà beaucoup et j’essaie d’être toujours authentique dans mes tounes; alors, je mets une petite limite et je sauvegarde une partie de mon intimité.»

Faire de la musique lentement; comprendre qu’on est constamment en train d’apprendre; accepter que plusieurs scénarios puissent nous rendre heureuse; respecter ses limites et cultiver son jardin secret. Avant que le monde entier ne se mette en quarantaine, on aura pu cueillir ces quelques paroles de sagesse.

En quittant le studio, Charlotte me raccompagne à la porte et me fait une dernière bise.

