QUE SIGNIFIE LE BONHEUR, POUR VOUS?

C’est une priorité. Je pense qu’avec les dernières années difficiles que nous avons vécues, il est important de redonner sa juste place au bonheur et aux choses qui nous apportent de la joie — et de ne pas se sentir mal d’être de bonne humeur! Même les plus petits instants comptent. Pendant la période de confinement, un de mes plus beaux moments a été la sortie de Savage Remix, de Beyoncé et Megan Thee Stallion. Je me suis dit: «Je m’en fous, je vais l’écouter en boucle tous les jours.» Sous la douche ou pendant que je ter- minais un casse-tête, cette chanson m’a permis de tenir le coup.

QUE FAITES-VOUS POUR CHANGER D’HUMEUR AU COURS D’UNE MAUVAISE JOURNÉE?

Je passe du temps avec mon chien. C’est comme mon bébé. Un jour, j’aurai des enfants et il sera jaloux! Je veux juste le protéger. Il y a quelque chose de si précieux dans l’amour inconditionnel d’un chien. Ces petites bêtes sont tellement heureuses de vous voir. Elles sont toujours là pour vous et toujours excitées de vous retrouver. Vous vous absentez pendant cinq minutes, et quand vous revenez, c’est la fête. «Yo, t’es là! T’es là!» Ça fait du bien!

QUAND VOUS SENTEZ-VOUS LE MIEUX?

Lorsque je suis dans ma zone, sur mon X. Ça peut être quand je suis au travail et que je suis fière de ce que j’ai accompli ou quand je fais le ménage et que tout est bien organisé.

QU’AVEZ-VOUS APPRIS DE VOS PARENTS?

L’importance d’avoir confiance en soi et de se sentir bien dans sa peau. Mes parents m’ont toujours laissé choisir ce que j’allais porter quand j’étais petite. Ils ne choisissaient pas mes vêtements, même lorsque j’avais trois ou quatre ans. Une tenue pouvait être un maillot de bain, des talons en plastique, un bandeau et un short de basket. Ça me rendait heureuse et ça a eu un immense effet sur moi, sur ma capacité à porter ce que je veux, ce qui me plaît. Mes parents m’ont également appris à ne jamais rester sans rien faire quand quelqu’un a besoin de moi. Ils m’ont réprimandée pour ne pas être intervenue lorsqu’un camarade de classe avait été victime d’intimidation. J’ai dit: «Pourquoi suis-je dans le pétrin? Je n’ai rien fait!» Et ils m’ont répondu: «Exactement. C’est ça, le problème. Tu n’as rien fait.» C’est devenu une conviction de toute une vie, celle de défendre ce qui est juste.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX JEUNES FEMMES POUR QU’ELLES AIENT CONFIANCE EN ELLES TOUT EN GARDANT LES PIEDS SUR TERRE?

Je pense que c’est plus important que jamais d’avoir confiance en soi. On ne peut se comparer à personne parce qu’on n’est pas comme les autres, on est uniques. On gagne toujours à être soi-même. Personne ne sera jamais aussi douées que nous pour être nous-mêmes. Alors, acceptons-nous et trouvons les choses qui nous rendent heureuses, qui nous apportent de la joie et nous permettent de nous épanouir. C’est bien d’être inspirées par quelqu’un, mais se comparer avec les autres est dangereux.

LA SANTÉ MENTALE EST UN SUJET D’ACTUALITÉ. COMMENT PRENEZ-VOUS SOIN DE LA VÔTRE?

Ce qui m’a le plus aidée, c’est de dresser une liste de choses dont je suis reconnaissante, chaque soir avant d’aller me coucher. Parfois, je l’écris, par- fois, je la dis à voix haute. Mais le simple fait de dire «Je suis reconnaissante pour ceci ou cela» m’aide à mettre les choses en perspective dans ma vie et en fonction des défis que je dois relever. Et s’il y a quelque chose qui me tracasse ou que j’essaie de comprendre, je pose une question à l’univers. Je trouve que le fait de poser une question, de dire que je cherche une solution et de remercier la vie pour la réponse qui arrive me garde dans un état d’esprit positif.

QUELLES SONT LES CAUSES QUI VOUS TIENNENT À CŒUR?

Je suis la fille de deux professeurs; l’éducation est donc très importante pour moi. J’ai vu comment elle peut changer la vie de quelqu’un et comment la qualité de l’éducation que vous recevez s’améliore si vous en avez les moyens financiers, et je vois très clairement les disparités qui existent sur ce plan. Je crois fermement que tout le monde a droit à une éducation de qualité. Le savoir est un pouvoir et un cadeau que personne ne peut vous prendre. Une fois que vous le possédez, il vous appartient.

Le développement durable est également cher à mes yeux. Je continue d’apprendre comment je peux progresser dans ce domaine et quel rôle je dois y jouer. Parce que nous devons faire mieux et agir plus intelligemment dans la façon dont nous créons et faisons les choses pour que notre avenir soit plus réjouissant.

QUI A INFLUENCÉ VOTRE IDÉE DE LA BEAUTÉ?

Ma mère n’aimait pas les choses glamour. Elle était enseignante et consacrait l’essentiel de son énergie à l’éducation, mais, à mes yeux, elle était toujours extrêmement belle. Je voulais lui ressembler. D’un autre côté, je côtoyais des personnes comme ma grand-mère, qui était élégante et aimait s’habiller et porter des talons hauts. Je pense que le fait d’avoir accès aux deux côtés de la médaille m’a montré qu’il n’y a pas vraiment de vision unique de ce que signifie être belle.

QUEL EST VOTRE PREMIER SOUVENIR DES PRODUITS LANCÔME?

La trousse de maquillage de ma grand-mère! Elle me laissait aller dans sa salle de bain, jouer avec ses cosmétiques et maquiller d’autres personnes — elle-même, mes cousines ou mes amies. Je me souviens en particulier d’un eye-liner bleu ou bleu-gris. Je l’adorais!

QUELS PRODUITS RECOMMANDEZ- VOUS À VOS AMIES?

Je recommande toujours Lancôme pour ses produits de base pour les yeux, comme l’eye- liner Le Crayon Khôl, ses ombres à paupières et les mascaras Lash Idôle et Le 8 Hypnôse. Lancôme produit les meilleurs mascaras qui soient. Et les rouges à lèvres. J’ai tellement de rouges à lèvres L’Absolu Rouge, de Lancôme, que c’en est ridicule — et c’est drôle parce que je ne porte habituellement rien d’autre que du rouge classique ou du nude! Je devrais expérimenter un peu plus! Par ailleurs, je suis époustouflée par le correcteur polyvalent Teint Idôle, qui est léger et qui s’estompe très bien.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE VOUS AYEZ REÇU D’UN ARTISTE MAQUILLEUR?

J’ai appris à me maquiller moi-même assez tôt, car j’avais souvent l’impression que les autres ne le faisaient pas correctement. J’ai notamment appris à utiliser des fonds de teint en crème, à les appliquer au pinceau et à les fondre à ma carnation, et à ne pas avoir peur de jouer avec des produits et des tons différents. J’ai appris à maquiller mon visage seulement après avoir maquillé mes yeux. Je ne comprends pas que les gens fardent leurs yeux après leur visage! Il faut commencer par les yeux! De cette façon, si on se trompe, on ne repart pas de zéro.

VOUS AVEZ UNE PEAU SENSIBLE. COMMENT EN PRENEZ-VOUS SOIN?

J’ai trouvé des solutions qui me conviennent et je m’y tiens. C’était difficile pour moi quand j’étais plus jeune. J’étais impatiente et je voulais qu’un produit fonctionne dès la pre- mière application. J’ai fini par comprendre que les résultats s’obtiennent avec le temps. En ce qui concerne les produits de base, j’adore le sérum Génifique. Il est agréable et léger, mais très hydratant, et je l’aime particulièrement lorsque je voyage. Il est essentiel de garder sa peau bien hydratée.

AVEZ-VOUS UN PARFUM SIGNATURE?

L’une de mes premières missions en tant qu’ambassadrice de Lancôme a été d’être le visage d’un nouveau parfum que la marque lançait. Il y avait un flacon, mais la fragrance n’avait pas encore été complètement définie. Ils m’ont donné trois options différentes et j’ai choisi les notes qui composent aujourd’hui Idôle. Je me sens donc proche de ce parfum. Pour moi, les odeurs sont très liées aux émotions, aux souvenirs et aux instants qu’elles ravivent. Ma sœur utilisait un vaporisateur corporel particulier, et chaque fois que je passe à côté de quelqu’un qui le porte, je me souviens immédiatement de mon enfance. J’attache à Idôle le souvenir d’être devenue ambassadrice pour la première fois, ce qui est un moment très heureux. C’est pour ça que je l’aime autant.

AVEZ-VOUS UN SOUHAIT POUR L’AVENIR?

J’aimerais que les gens soient un peu plus empathiques. Ça nous pousserait à faire plus de choses pour les autres, à être plus généreux.

QUEL EST VOTRE MANTRA?

«Sois une bonne personne.»