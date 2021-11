Son geste, apparemment désinvolte, a néanmoins contribué à relancer le débat sur les diktats de l’industrie, de la presse et d’une partie du public à propos de l’image des artistes féminines. Mais la chanteuse, qui a convaincu quelques récalcitrants par la seule force de son talent, compte encore nombre de détracteurs pas toujours polis.

Pour aborder son nouvel EP, une étude de contrastes intitulée Seum, il semble approprié de commencer par la pochette, entièrement conçue et créée par Safia elle-même. Côté gauche, on reconnaît l’épaulard qui flottait librement dans le bleu infini de son premier album, Limoilou, sauf que cette fois-ci, il semble à l’étroit dans un aquarium trop petit pour le contenir. Côté droit, une pierre tombale sur laquelle on voit un visage familier, la mention «Babye» et les dates 1992-2020. Au centre de l’image, devant un arc-en-ciel et une pluie de sang, Safia elle-même, portant un costume de Tigrou et affichant la moue d’une fille qui n’entend pas à rire. «C’est une espèce de party mix de choses semi-significatives, mais ce qui compte d’abord et avant tout, c’est que j’ai décidé de faire moi-même la pochette, explique Safia. La pierre tombale est un message assez direct: cette version de moi, blonde avec des lunettes, n’existe plus. Cette année, j’ai décidé de me réapproprier mon histoire. Le fait que je me rase la tête – même si c’était d’abord pour Leucan – et que je me fasse opérer aux yeux, c’était une façon de me réinventer, d’atteindre la deuxième évolution de mon personnage Pokémon. Je vais le dire à la manière de Taylor Swift: “The old Safia is dead!”»