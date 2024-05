Beauté

Constamment «boostée» par les avancées technologiques, l’industrie de la beauté – et, tout spécialement, le domaine des soins médico-esthétiques – ne cesse de se réinventer. On fait le point sur trois tendances actuelles avec Cécile Dufour, la fondatrice et propriétaire de VIVA, le plus grand réseau de cliniques médico-esthétiques de la région de Québec.