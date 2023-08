Photographie Royal Gilbert.

Direction de création Olivia Leblanc.

Artiste et designer Gab Bois.

Maquillage Julie Cusson (artiste maquilleuse officielle Chanel Beauty).

Coiffure David D’Amours (avec des produits Kérastase).

Production Pénélope Lemay et Nalima Touré.

Assistants à la photographie Pascal Fréchette et Huey Tran.

Assistantes au stylisme Taj Ambar et Alexis Kossel.

Assistants à la production Gilbert James et Aumahn Janae.

