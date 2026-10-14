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Andréanne Gauthier

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Andréanne Gauthier

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Andréanne Gauthier

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Photographie Andréanne Gauthier
Stylisme Frédérique Gauthier
Maquillage et coiffure Amélie Bruneau-Longpré (avec les produits Summer Fridays et DesignMe)
Assistance à la photographie Vanessa Brossard et Keven Poisson
Assistance au stylisme Marie Babbini et Cecilia Navarro
Assistance à la production Emmanuelle Martinez
Retouche photo Mélanie Lapointe

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