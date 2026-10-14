Style de vie
Toutes les photos de Julie Perreault et Stéphane Rousseau pour ELLE Québec
Découvrez toutes les images de notre séance photo avec Julie Perreault et Stéphane Rousseau pour le numéro d'octobre 2026 d’ELLE Québec.
Andréanne Gauthier
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