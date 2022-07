Charlotte porte un manteau et justaucorps Sportmax.

Photographie Leeor Wild

Direction de création et stylisme Annie Horth

Coiffure David D’Amours (Folio Montréal, avec les produits Kérastase)

Maquillage Leslie-Ann Thomson (The Project, avec les produits La Mer/Westman Atelier)

Scénographie Studio TB

Production Estelle Gervais

Coordonnatrice de plateau Laura Malisan

Assistants à la photographie Xavier Hudon-MacDonald et Emily V. Gilbert

Assistants au stylisme Laurence Labrie, Isabelle Allain et Amer Macarambon

