Devant les cas les plus déchirants — une épouse inquiète de l’état de son mari, par exemple—, Suzanne devient vite émotive. «Si j’étais urgentologue, je pense que ça ne fonctionnerait pas! J’ai tellement d’admiration pour ce travail.» Contrairement aux vrais médecins, la comédienne n’aura pas à «sauver des vies» — comme on se le rappelle souvent dans le milieu de la télévision quand on souhaite revenir sur le plancher des vaches. Reste que ces séances d’observation l’ont amenée à entrevoir les soins d’un autre œil. «Les humains qui arrivent à l’urgence sont comme des plantes: des fois, ça prend juste un petit peu d’eau et d’engrais, et la plante peut retourner à la maison», dit-elle, en donnant l’exemple d’un jeune homme qui faisait une overdose et à qui on a administré un antidote. «Il était vraiment mal en point à son arrivée. Je me demandais s’il allait passer au travers; une heure et demie plus tard, il était correct pour repartir.» Voyez-vous votre basilic flétri être tout requinqué après avoir été arrosé par le bas? Une drôle de métaphore, venant d’une personne qui admet ne pas avoir exactement le pouce vert. «Je l’aurais davantage si j’étais plus sédentaire! Quand tu quittes pour un mois, les plantes…»

