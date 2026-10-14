Style de vie
Sur le Pinterest Board de Léa Roy
Chaque mois, la rédac invite une personnalité d’ici à partager ses inspirations du moment. Cette fois-ci, la comédienne Léa Roy nous ouvre les portes de son univers 100 % curated.
Pinterest, Léa Roy
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