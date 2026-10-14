Comédienne et créatrice de contenu, Léa Roy nous entraîne dans les coulisses de son quotidien, entre séances d’enregistrement de voix, essayages de vêtements, découvertes du moment et try-on hauls. On peut actuellement la voir dans le rôle de Jade Thompson dans STAT et bientôt dans l’adaptation de Pascale Renaud-Hébert du roman éponyme Même pas morte de Geneviève Rioux.

VOICI CE QUI ANIME LA CRÉATRICE CES JOURS-CI — DES IDÉES À ÉPINGLER SANS TARDER.

« Je suis dans le processus d’habiller les murs de mon appartement, et je suis très inspirée par la photographie féminine en ce moment. Ma rencontre avec ma collègue comédienne Fanny Mallette en fut une marquante dans mon année, puisqu’elle joue ma mère dans la série Même pas morte qui sortira à l’hiver prochain, et elle est une photographe chevronnée de qui je compte acheter plusieurs œuvres qui me rappellent celle-ci ! »

« Je change de cheveux environ aux deux ans depuis l’adolescence. Quand je les ai longs, je les veux courts ; quand je les ai courts, je les veux longs. Finalement je suis la plus heureuse et je me sens le plus moi-même quand je suis dans cet entre-deux très années 90, longueur-épaule avec frange-rideau. Je tente de me le rappeler en enregistrant des images comme celles-ci. »

« J’ai un board Pinterest intitulé “déco balcon” parce que j’ai la chance d’avoir une magnifique terrasse sur le toit chez moi, mais qui peine à être meublée depuis un an. J’ai le fantasme d’un balcon coloré, avec un sofa aux “candy stripes” comme celui-ci. »

« L’énergie est immaculée sur cette photo, selon moi. Je suis une fanatique de l’automne, des loafers et des cafés. Lorsque je voyage, c’est ce que je fais le plus : m’installer comme une locale dans mon café favori du coin, portant des souliers dans lesquels il est confortable de marcher. Point bonus si j’ai mon livre du moment dans le fond de mon sac de cuir… »

« Je réitère : j’adore l’automne. Spécifiquement la mode d’automne. Ici, les bottes sable, la longue jupe à carreaux et le “layering” de pull de cachemire créent une combinaison que je reproduirai assurément cette saison. »

« Pour mon espace intérieur, je suis inspirée par ce style de chaos organisé, où les couleurs évoquent des souvenirs, les livres, des bribes d’histoires, les photos, des éclats de nostalgie. »

« Les photos sont des piliers dans mon décor intérieur. J’aime être entourée des gens que j’aime, même en leur absence. Alors des cadres comme ceux-ci m’interpellent, à la fois pour orner adéquatement mes photos les plus précieuses, mais aussi pour ajouter de la couleur à mon espace. »

« Chez moi, ma mère portait le titre de “Reine des salades”. J’ai, au grand bonheur de ceux qui ont l’honneur de côtoyer la Royauté, hérité de ce gène. »

« Grande collectionneuse de »patentes » : cette crème Aesop, des paquets d’allumettes pour mes milliers de chandelles, des écouteurs à fil, des pinces Gelcare… cette assiette pourrait vraiment être la mienne. »

« Un de mes objectifs dans la vie est que ma collection d’ustensiles provienne entièrement de Sabre Paris. »

« Je fais souvent des moodboards pour les personnages que je m’apprête à interpréter. Cette image d’un film d’Ingmar Bergman m’avait inspirée pour mon personnage de Rosie dans la série l’Empereur, elle qui est en conflit perpétuel avec sa féminité. »

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