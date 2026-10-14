« Je fais souvent des moodboards pour les personnages que je m’apprête à interpréter. Cette image d’un film d’Ingmar Bergman m’avait inspirée pour mon personnage de Rosie dans la série l’Empereur, elle qui est en conflit perpétuel avec sa féminité. »

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