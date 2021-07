«TROP SOUVENT, quand une femme anime un gala, on lui trouve un coanimateur; mais moi, j’ai tout de suite dit à l’équipe de Juste pour rire que je n’avais pas besoin d’un gardien sur scène! (Rires) Je n’aurais participé à aucun gala si ce n’était pas moi qui l’animais!» C’est le genre de réponse-cadeau-avec-pas-de- filtre que Rosalie m’offre, deux minutes après le début de notre conversation, tout en mangeant un bol de pâtes. («C’est parce que j’ai mal planifié mon horaire», avoue-t-elle, pour s’excuser.) Et on aime tout de cette fille: sa drive, sa détermination et son authenticité désarmante.

Ce sera sans paillettes, sans claquettes et sans autres clichés de numéros de variétés que Rosalie montera sur scène le 21 juillet prochain: l’humoriste veut prouver qu’elle peut exceller, sans artifice. «J’ai l’impression que je vais surprendre les gens, car il y en a beaucoup qui ne connaissent pas mon genre d’humour. “Petite blonde vulgaire avec une voix aiguë” (dit-elle en mimant des guillemets), c’est comme ça qu’on me perçoit. Pourtant, dans les deux dernières années, j’ai acquis beaucoup de maturité, et il y a plein de sujets importants et profonds que je souhaite aborder.»