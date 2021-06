« COUDONC, T’ES PARTOUT!» C’est ce que Jean-François Guevremont se fait dire tous les jours. À l’épicerie, au dépanneur, partout, tout le temps. Si Canada’s Drag Race a sorti Rita des bars et des salles de spectacle, c’est Big Brother Célébrités qui a humanisé les traits de cette fabuleuse bibitte. «J’ai voulu faire ce show-là pour mettre en lumière le métier, mais aussi pour me challenger. J’ai toujours eu l’impression que j’étais ben plate. Je me cachais un peu derrière Rita. Je me suis dégêné, et quelque chose s’est passé. Tout s’est connecté. Maintenant, on m’invite aussi à des émissions en tant que Jean-François. On veut m’entendre. Je suis “raccord” avec moi-même.»

Mais contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, Rita Baga n’est pas sortie d’une boîte de Cracker Jack il y a deux ans. Elle est active dans le milieu de la drag depuis 2007. «C’est un long processus, à essayer des affaires, à ne pas dormir beaucoup, à faire un million de projets.» Jusqu’à tout récemment, Jean-François jonglait d’ailleurs avec deux emplois à temps plein. «J’ai toujours fait les deux: Rita, et du 9 à 5. Je ne voulais pas choisir. Pour participer à Canada’s Drag Race en 2020, j’ai pris un mois de congé et, le lendemain [de la fin de la production], je suis rentré au bureau. J’étais brûlé raide. En octobre dernier, j’ai donc décidé qu’à partir de décembre, je me concentrerais sur Rita. Je te jure, 15 minutes après avoir fait mon choix, on m’a annoncé que j’allais faire Big Brother Célébrités. C’était meant to be, je pense. Il me suffisait de croire en mon potentiel et en mon produit.»

Force est de constater qu’il a eu raison parce que, depuis, le téléphone ne dérougit pas. «Ça va vite et, parfois, ça me dépasse un peu», admet-il. En plus de tous les shows télé qui se confirment, il vient d’être invité à animer une Soirée Carte blanche au festival Juste pour rire avec Jean-Thomas Jobin. «Tout ce dont j’ai toujours rêvé est en train d’arriver.»