Conversation avec Léa Stréliski

Quand tu as appris à lire et à écrire, est-ce que tu avais déjà le sentiment qu’il y avait quelque chose d’important dans le geste d’écrire?

Je ne me rappelle pas si ça remonte à aussi loin que ça, mais je sais que j’ai sûrement appris à lire et à écrire comme une première de classe, parce que c’était très important d’être dans la performance quand j’étais jeune. Y’a personne de vraiment créatif dans ma famille; donc, quand les mots sont arrivés, ce n’était pas quelque chose de si important au début pour moi… Puis, je n’ai pas pu les éviter; je ne pouvais pas passer à côté de mon attirance envers les mots et l’art.

Si tu as pris du temps avant de reconnaître cette attirance en toi, est-ce parce que tu manquais d’un miroir pour te renvoyer ce talent?

Ben oui! Je n’avais pas vraiment de modèle. Jusqu’à l’âge de 25 ans, je me suis fait dire par mes parents: «Écrire, ça va être ton hobby, t’sais. Trouve-toi autre chose. Un plan sécuritaire.» Mon père est docteur, et ma mère est une grande sportive; donc, écrire pour vivre, ça n’a jamais été quelque chose de sérieux pour eux. Mais je savais que c’était ça que j’aimais et je ne pouvais pas m’empêcher de le faire.

Qu’est-ce que tes parents auraient voulu pour toi?

De la stabilité. Mais maintenant, ils sont fiers comme ça n’a pas de bon sens. Ils s’exclament: «Oh, mon Dieu, tu nous as convaincus! On avait tort!», et ils sont super fiers de dire que j’avais raison. Comme n’importe quels parents aimants, ils veulent que je sois heureuse. Je pense qu’ils voulaient simplement que j’aie une sécurité financière, et, pour leur génération, être travailleur autonome et ne pas trop savoir quelle sera la prochaine étape, c’était un peu difficile à comprendre. Alors, c’est sûr que lorsque je leur ai annoncé que je quittais l’université et que je créais un blogue…

Ah! Le rêve de tout parent, quoi! (rires) Il faut dire que Les Fourchettes, le fameux blogue que tu as lancé en 2010 et que tu as alimenté tout au long de ta vingtaine, puis publié en condensé aux éditions hurtubise en 2020, t’aura quand même portée jusqu’à l’écriture des trois saisons de la websérie Fourchette.