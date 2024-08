En tant que créatrice de costumes, comment parvenez-vous à concilier vos idées créatives avec les attentes des réalisateurs, des acteurs et du public ?

La conciliation entre mes idées créatives et les attentes des autres intervenants est une part essentielle de mon travail. Cela commence par une compréhension approfondie du scénario et des personnages. Je dois me mettre à la place du réalisateur pour comprendre sa vision, tout en prenant en compte les attentes des acteurs, qui doivent se sentir à l’aise et en phase avec leurs costumes pour mieux incarner leur rôle. Parfois, ça signifie d’ajuster mes conceptions initiales pour répondre aux besoins du personnage ou de la scène. Pat Field m’a beaucoup appris sur l’importance de cette collaboration. Elle a un don pour capter l’essence d’un personnage et le traduire dans un costume, tout en restant fidèle à sa propre vision créative. Je suis également consciente que le public a ses propres attentes, surtout dans des séries comme Emily in Paris, où la mode est presque un personnage à part entière. Il est important de rester fidèle à la cohérence narrative tout en introduisant des éléments qui surprennent et captivent le public. Le dialogue est donc essentiel tout au long du processus créatif. Je pense que c’est cette collaboration étroite qui permet de créer des costumes qui résonnent à la fois avec l’équipe créative et le public.

Justement, quelle est la réception du public parisien par rapport au style d’Emily, qui est souvent critiqué ?

Le style d’Emily suscite beaucoup de discussions, surtout parmi les Parisiens. Il est amusant de voir à quel point la série est devenue un « plaisir coupable » pour beaucoup, même si peu de gens l’admettent ouvertement. Les Parisiens, connus pour leur goût prononcé et leurs opinions tranchées en matière de mode, aiment critiquer la série, mais c’est justement ce qui en fait un sujet de conversation si passionnant. Par exemple, Inès de La Fressange, l’incarnation même du chic parisien, a été l’une des rares figures publiques à prendre position et à exprimer son appréciation pour le style d’Emily, ce qui montre qu’il y a une ouverture d’esprit, même parmi les plus grands noms de la mode.

Cette réception critique fait partie intégrante de l’expérience de Emily in Paris. Les Parisiens adorent avoir quelque chose à dire, et je trouve ça stimulant. Ça signifie que la série ne laisse personne indifférent, et c’est exactement ce que nous recherchons. Le style d’Emily est audacieux, parfois exagéré, mais il reflète sa personnalité unique et son regard d’étrangère sur la mode parisienne. Et même si cela peut provoquer des réactions mitigées, c’est justement cette dualité qui rend la série si intéressante. Pour moi, l’important est de continuer à surprendre et à créer des costumes qui suscitent des réactions, qu’elles soient positives ou négatives. C’est ce qui fait le succès de Emily in Paris et ce qui continuera à captiver le public, saison après saison.