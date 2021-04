La porte d’entrée de l’appartement de Jenna Lyons est si discrète que je passe devant trois fois avant de réaliser qu’il s’agit bien de son entrée et non de la porte arrière d’une boutique du quartier SoHo, dans Manhattan. Je sonne et j’attends l’ascenseur dans un petit hall quelconque, puis, sur la boîte à lettres, je remarque un autocollant portant le mot Lyons. Fiou! j’y suis. Les lieux laissent croire que je suis dans un immeuble de bureaux et non dans la résidence de quelqu’un qui, par ses choix inimitables et décalés, a redéfini la façon dont une génération de femmes pense la mode.

L’ascenseur me conduit dans un immense loft décoré de manière exquise. À gauche, le salon, ceint de cinq très hautes fenêtres, est rempli d’un mélange éclectique d’art et de mobilier: un immense canapé modulaire corail, un paravent en tissu Hermès à imprimé tropical, des affichettes Fred Sandback sur le manteau de la cheminée, des fauteuils colorés disposés çà et là. À droite, la cuisine, avec son vaste comptoir de marbre qui scintille sous un lustre Venini en verre.

Devant moi se tient Jenna Lyons, grande et aussi élégante que l’est son espace. Elle est vêtue d’une robe noire Joseph Altuzarra, de hauts talons Aquazzura et d’un foulard de soie blanche. Sur la plupart des femmes, ce serait un look classique, presque ennuyant. Mais Jenna Lyons a ajouté à sa tenue des lunettes dorées surdimensionnées et porte une coupe au carré aux épaules de façon très moderne. Et ça suffit à lui donner du oumpf.