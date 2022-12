La collaboration entre Dua Lipa et Yves Saint Laurent allait de soi. Au-delà de son sens du style irréprochable, la chanteuse incarne parfaitement l’héritage de la marque, connue pour avoir été parmi les premières à brouiller les frontières entre le masculin et le féminin — tant dans le milieu de la mode que dans celui de la beauté. Dua non plus n’a jamais eu peur d’explorer ces deux facettes de sa personnalité. «J’ai dû cultiver davantage mon côté féminin, car au départ, c’était plus facile pour moi de puiser dans mon côté masculin.» Autrement dit, le fait de travailler dans un milieu à prédominance masculine lui a appris à ne pas se laisser marcher sur les pieds. «J’ai toujours eu l’impression que je devais me montrer forte et ferme pour me faire entendre, surtout en matière de composition. Beaucoup de producteurs sont des hommes, alors mon côté masculin me permet de m’imposer.»

Maintenant que l’étoile de 27 ans brille avec plus d’éclat, le regard de l’opinion publique est aussi davantage pointé sur elle. Mais même au firmament de la célébrité, Dua ne regrette aucunement d’avoir fait preuve d’honnêteté et de transparence dans ses chansons. «Très tôt dans ma carrière, j’ai décidé de faire fi de mes insécurités; de continuer à être moi-même et de raconter sans détour mes histoires personnelles. Pour pouvoir me montrer sous un jour aussi authentique, il a fallu que j’arrête d’avoir peur de ce que les gens pourraient penser. Je crois que le lâcher-prise a été un thème majeur dans ma vie cette année.»