Il s’agissait du premier projet de l’actrice depuis la naissance de sa fille, en novembre 2018 – le papa est l’acteur Norman Reedus, qu’on a pu voir dans Walking Dead. Elle a voulu se lancer un défi, notamment, en se préparant physiquement pour le rôle. «C’était comme si on apprenait à danser, affirme-t-elle à propos des scènes de combat. Elles étaient minutieusement chorégraphiées, et c’était une manière toute nouvelle de jouer pour moi, car la façon dont on tombe, dont on se relève, par exemple, en dit long sur notre personnage.» L’aspect physique du rôle n’est pas la seule chose qui a motivé l’actrice à l’accepter. Jessica Chastain, consciente que plusieurs actrices du projet étaient aussi des mamans, a veillé à ce que le plateau soit adapté aux enfants, ce qui a fait une énorme différence pour Diane Kruger et son bébé de huit mois. «Sur le plateau, ç’a été facile d’avoir une remorque réservée aux actrices et à leurs enfants, dit la productrice par courriel. C’était important pour moi d’intervenir sur ce plan. Les studios devraient soutenir davantage les parents de cette façon.»

Diane Kruger attribue une grande partie de l’énergie sur le plateau de The 355 à Jessica Chastain. «Elle apprécie vraiment le travail des autres femmes. C’est une productrice qui participe activement aux échanges de vues sur le projet. Elle était toujours présente quand nous avions des questions ou des doutes sur les personnages. Ça nous a donné l’impression de faire partie intégrante du film; on se sentait appréciées.» Cette notion de respect est partagée par la productrice. «Travailler avec Diane était génial, écrit Jessica. C’est une vraie pro. Elle arrivait chaque jour sur le plateau prête à botter des culs… et le mien! C’est inspirant de travailler à ses côtés; elle donne toujours son 100 %.»