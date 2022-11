Plus de 15 ans — et moult autres rééditions de ce parfum iconique — plus tard, la relation entre l’artiste oscarisée pour son incroyable performance dans Monster et la maison française bat toujours son plein: elle prête d’ailleurs son magnifique visage à J’adore Parfum d’eau, le dernier-né de la franchise. On a rencontré l’actrice et productrice sud-africaine — qu’on peut voir aux côtés de Kerry Washington dans le film The School for Good and Evil sur Netflix et qui vient de terminer le tournage de The Old Guard 2 (sortie prévue en 2023) — pour connaître ses secrets de beauté et les petites choses de la vie qui la font vibrer.

Sur son rôle d’égérie chez Dior…

«Chaque nouvelle campagne m’a apporté son lot de bons souvenirs et d’expériences. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie au cours des 15 dernières années, que ce soit dans ma carrière ou dans ma famille, et Dior m’a accompagnée à chaque étape. Notre collaboration a évolué de manière naturelle, comme toute relation saine et solide. Avec les différentes évolutions du parfum et leurs messages, nous avons pu prendre des risques et explorer de nouvelles idées passionnantes. Cette relation créative avec cette maison française d’envergure est une aventure incroyable!»

Sur sa fondation Charlize Theron Africa Outreach Project. ..

«La mission de la fondation consiste à investir dans la santé, l’éducation et la sécurité des jeunes vivant en Afrique australe afin de les faire progresser. L’un des grands changements que nous avons effectués récemment est d’étendre notre travail au-delà du VIH. Nous déployons des efforts particuliers dans les domaines de la santé et des droits sexuels et reproductifs, ainsi que dans la prévention de la violence sexiste. Notre objectif est d’évoluer vers un avenir plus équitable où TOUS les jeunes pourront demeurer en bonne santé et en sécurité.»

Sur la façon dont sa relation avec le bien-être a évolué…

«La beauté et le bien-être seront toujours au centre de mes intérêts, mais mes priorités ont indéniablement changé depuis que je suis mère. Je ne peux pas passer autant de temps à me préparer le matin! Après avoir déposé mes filles à l’école, j’essaie de suivre un cours de yoga ou une leçon de tennis. Rester active m’aide à me détendre et à me ressourcer.»