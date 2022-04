1. En amour, vous êtes séduit par… L’humour! L’humour de l’autre, bien sûr, mais surtout notre humour commun, notre complicité. Parler le même langage, saisir l’ironie de l’autre, développer des «insides» et un univers comique avec quelqu’un, ça participe vraiment à la séduction du départ, mais aussi à conserver cette séduction tout au long de la relation.

2. Votre designer chouchou… J’aime beaucoup Isabel Marant et Jil Sander. J’aime aussi Aimé Léon Doré, qui fait principalement des vêtements pour hommes, mais comme je porte les vêtements de mon chum la moitié du temps, ça me parle!

3. Le défaut que vous ne pardonnez pas… L’agressivité. C’est normal de ressentir de la colère et c’est sain de l’exprimer, mais pas par la violence physique ou verbale.

4. Vous ne quittez jamais la maison sans… Avoir oublié 4000 affaires!

5. Votre restaurant favori… Ma liste est vraiment longue! Je n’en ai pas qu’un seul. Mais j’affectionne particulièrement le BarBara.

6. Votre petit geste pour sauver la planète… Recyclage et compostage, ça va de soi, mais je viens de me procurer un Tero, un appareil qui transforme les déchets alimentaires en fertilisant pour les plantes! En plus c’est une entreprise d’ici!

7. La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… Un nouveau pantalon un peu «cargo/baggy» que je mets tous les jours ou presque depuis que je l’ai acheté́.

8. En ce moment, vous rêveriez d’être… En voyage.

9. La première personne à qui vous avez pensé ce matin… Anne Dorval. J’ai rêvé cette nuit qu’on participait toutes les deux à une émission de variété où on portait des robes de gala et qu’on jouait ensemble des scènes marquantes de nos vies respectives. (Je devrais faire breveter cette idée… )

10. Vos amis diraient de vous que vous êtes… À l’écoute, je pense. Je crois que c’est une de mes qualités que mes ami.e.s apprécient particulièrement.

11. Votre dernière découverte musicale… J’ai récemment découvert la chanson Easy Morning d’Elliot Maginot, que j’aime beaucoup! Sinon, ces temps-ci, je revisite Fleetwood Mac qui fait comme une réapparition dans ma vie.

12. Votre produit de beauté́ essentiel… La vitamine C pour la peau ! Plusieurs marquent en offrent ce genre de produits, et en ce moment, j’utilise celui de La Roche-Posay.

13. Le dernier texto que vous avez reçu… Un mémo vocal, car c’est ma passion! J’essaie de ne pas en abuser, mais j’aime beaucoup l’utiliser et recevoir des mémos vocaux de mes ami.e.s. J’ai l’impression qu’on partage un genre de journal intime qui nous donne accès à nos réflexions, à nos tons de voix, à notre humour etc., et ça change des textos ordinaires!

14. Le film qui vous a le plus marqué… Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été très intéressée et marquée par la télévision et le cinéma. J’ai vu énormément de films dont certains plusieurs fois. J’ai aussi travaillé dans un club vidéo quand j’étais plus jeune. Des films de Disney, des comédies romantiques, des biopics, des thrillers, des films d’aventures, des comédies musicales, chacune de ses catégories de films m’a marquée à sa manière et pour certaines raisons. C’est impossible pour moi de concentrer tout cet amour en une seule œuvre.

15. Votre juron favori… J’utilise (beaucoup) «criss» et toutes ses déclinaisons de conjugaison possibles pour ponctuer d’humour certaines de mes anecdotes ou récits au quotidien! Mais c’est plutôt «tabarnak» qui sort spontanément quand je vis de la colère ou de la frustration. Le mot a quelque chose de vraiment satisfaisant dans sa sonorité. On dirait qu’on mord dans les consonnes et que ça défoule un peu.

16. Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… J’ai beaucoup de difficulté à faire des choix! Je ne sais jamais ce que je veux.

17. La cause qui vous mobilise… L’environnement me tient vraiment à cœur, mais me crée aussi beaucoup d’anxiété, comme c’est le cas pour pas mal de gens. Je me sens un peu démunie face à la détérioration de la planète de plus en plus grande et l’aspect de plus en plus irréversible de la chose. Je n’arrive pas à comprendre ceux pour qui ce n’est pas important et ceux qui se foutent surtout des conséquences. C’est l’argent qui mène le monde et c’est d’une tristesse infinie.

18. Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… Passe ton ost** de permis de conduire!

19. Votre émoticône favori… L’olive ou le phoque.

20. Le balado auquel vous êtes accro… «Ma version des faits»! J’adore Isabelle Richer et sa façon de raconter les choses. Elle revisite les dossiers qui l’ont le plus marquée au courant de sa carrière de journaliste et nous donne accès aux procès et à certaines entrevues. Je l’aime.

21. À l’apéro, vous commandez… Vin nature, macération, non filtré. Quand c’est brouillé, je suis heureuse!

22. L’odeur qui vous émeut le plus… Celle du parfum de ma mère. Elle me ramène directement à mon enfance, évidemment, mais surtout à ce sentiment de sécurité, d’apaisement et d’amour total.

23. Votre compte Instagram chouchou… J’aime beaucoup @nowness, un compte qui présente un mélange d’art, de culture, d’architecture, d’humour … juste de la beauté́ quoi !

24. La personne qui vous inspire le plus… J’admire énormément ma mère, qui vit depuis plusieurs années avec un handicap visuel et dont la vue a graduellement diminué au cours de sa vie. C’est une femme magnifique, très cultivée, créative, aimante et tellement résiliente. Elle arrive à garder sa curiosité et sa profonde gentillesse même à travers cette épreuve difficile et à laquelle elle a constamment dû s’adapter.

25. Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Je crois que je réunirais Céline Dion, Zendaya et Lady Di pour un beau p’tit souper de femmes !

Lire aussi:

Questionnaire ELLE : 25 questions à Sabrina Cournoyer

Questionnaire ELLE: 25 questions à Joanie Gonthier

Questionnaire ELLE : 25 questions à Varda Étienne