1. En amour, vous êtes séduit par… L’authenticité, d’abord et avant tout! Je ressens beaucoup l’énergie des gens et c’est l’authenticité qui me donnera le goût de passer davantage de temps à découvrir quelqu’un. Ensuite, l’humour, l’écoute, la vulnérabilité. C’est tout ça qui m’a séduite chez mon amoureux.

2. Votre designer chouchou… Ma styliste Suzanne Laberge et moi avons à cœur de mettre de l’avant des créations québécoises autant que possible lors de mes participations à Salut Bonjour!. J’aime bien les créations de Meemoza, de Cokluch et d’Eve Gravel, entre autres!

3. Le défaut que vous ne pardonnez pas… La déloyauté. Je pardonne difficilement la trahison.

4. Vous ne quittez jamais la maison sans… Ma carte d’assurance-maladie. Depuis que je suis toute jeune, ma mère m’a tellement répété de toujours avoir ma carte sur moi AU CAS OÙ qu’encore aujourd’hui, je pars toujours avec elle dans mes poches!

5. Votre restaurant favori… Mon restaurant favori change de temps à autre, lorsque je fais une nouvelle découverte. Je dirais que mon plus récent coup de cœur est le Jellyfish. L’été dernier, on y a essayé le menu dégustation avec de délicieux vins. C’était incroyable!

6. Votre petit geste pour sauver la planète… Je suis pesco-végétarienne. Je fais mon épicerie en essayant de faire des choix sensés pour la planète.

7. La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… Mes joggings. Il n’y a rien qui apporte autant de bonheur que de se mettre en mou après une grosse journée!

8. En ce moment, vous rêveriez d’être… En voyage!

9. La première personne à qui vous avez pensé ce matin… Mon amie Priska. On a jasé et ri sur Facetime hier soir avant que j’aille me coucher. Alors, je me suis réveillée en pensant à combien j’étais chanceuse d’avoir une amie comme elle dans ma vie!

10. Vos amis diraient de vous que vous êtes… «aimante, chaleureuse, drôle, honnête, mais surtout vraie. Intense, mais de façon positive! » Je cite d’ailleurs Priska que j’ai appelée pour qu’elle m’aide à répondre à cette question! (emoji de rire)

11. Votre dernière découverte musicale… Obi Bora et particulièrement sa chanson Light ‘n’ Darkness. C’est un artiste nigérien qui a lancé son premier album le mois dernier et qui raconte sa vie clandestine des 10 dernières années à travers sa musique. Très touchant et inspirant:

12. Votre produit de beauté essentiel… Les produits Biophora que j’utilise au quotidien pour nettoyer et hydrater ma peau. Ils ont carrément changé ma vie. Je ne m’en passerais plus!

13. Le dernier texto que vous avez reçu… L’émoticône qui envoie un bec en forme de cœur!

14. Le film qui vous a le plus marqué… Les films inspirés d’histoires vraies viennent vraiment me chercher droit au cœur. Je pleure le film Lion depuis 2016. Sinon, La La Land demeurera dans mes favoris pour toujours. Ce film qui porte sur l’importance de croire en ses rêves me rejoint sincèrement. Et en plus, pour la sortie du film, j’avais été invitée à me rendre à Los Angeles afin d’aller interviewer Emma Stone, John Legend et Ryan Gosling… T’sais, quand je parlais de l’importance de croire en ses rêves? 😉

15. Votre juron favori… Ayayaye… c’est gênant, mais quand je suis fâchée, je dirais que j’en utilise plusieurs différents alors difficile de n’en choisir qu’un seul! Haha! C’est ma résolution depuis plusieurs années de diminuer ma consommation de jurons…

16. Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… J’adore faire du karting! Même que je dois avouer que je me débrouille plutôt bien et que je suis très compétitive!

17. La cause qui vous mobilise… Difficile de n’en choisir qu’une… Mais particulièrement ces temps-ci, je choisirais la violence faite aux femmes. Il faut vraiment, mais vraiment que les choses changent.

18. Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… «Tout est temporaire.» C’est un mantra qui est entré dans ma vie depuis quelques années et ça m’accompagne depuis. Ça m’aide à profiter des moments merveilleux en les savourant davantage et ça me permet de traverser plus facilement les périodes difficiles en me rappelant qu’elles ne dureront pas.

19. Votre émoticône favori… Je dois avouer que je suis très expressive par texto! J’abuse un peu des émoticônes! Mais si je devais en utiliser un seul pour le reste de mes jours, ce serait le bonhomme sourire avec une petite larme. Il représente tellement bien une foule d’émotions!

20. Le balado auquel vous êtes accro… Celui de Vanessa DL (c’est justement ce que j’étais en train d’écouter avant de commencer à répondre au questionnaire du ELLE!) Je qualifierais Vanessa de sorcière moderne et d’excellente vulgarisatrice des arts mystiques. En résumé, j’écoute son podcast parce que l’impact des astres et des planètes sur nous me fascine et j’aime me servir de ces notions pour me comprendre un peu mieux au quotidien et ainsi, agir en fonction des énergies du moment plutôt que d’aller à l’encontre d’elles.

21. À l’apéro, vous commandez… Ça varie entre deux choses: un apérol spritz ou une bonne bière fraîche en fût!

22. L’odeur qui vous émeut le plus… La Brazilian Bum Bum Cream, de Sephora. Ça me rappelle instantanément mon voyage en Équateur, et ce périple a été vraiment transformateur pour moi. Cette odeur me replonge à chaque fois dans une foule de souvenirs et d’émotions.

23. Votre compte Instagram chouchou… Celui de Fred Gingras (@frdgngrs). Ses phrases me touchent chaque fois et me font réfléchir. Avec ses mots qui se déposent dans ma vie par-ci par-là, il m’apporte beaucoup de douceur.

24. La personne qui vous inspire le plus… Ma psychologue? Hahaha!

Pour vrai, elle m’apporte tellement de beau depuis que je la consulte.

Elle a changé beaucoup de choses dans ma vie.

25. Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Heath Ledger, Chester Bennington et Billie Eilish!

Ses actus:

Sabrina est chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour!, du lundi au jeudi, sur les ondes de TVA de 6h à 10h.

Elle est aussi une des ambassadrices pour Noeudvembre. Pour encourager la cause c’est par ici!

