En amour, vous êtes séduite par… la maîtrise d’un talent qui m’impressionne et qui m’échappe, en l’occurrence la musique.

Votre designer chouchou… des marques plutôt, soit J Brand et Canal St-Martin. Des jeans et des baskets, la base de mon uniforme.

Le défaut que vous ne pardonnez pas… l’intolérance, l’absence de persévérance et le manque de volonté́.

Vous ne quittez jamais la maison sans… vérifier que j’ai verrouillé à clé.

Votre restaurant favori… Luciano.

Votre petit geste pour sauver la planète … Aller à l’Écocentre une fois par saison pour y jeter les piles, les ampoules, les aérosols et autres déchets accumulés.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… des escarpins Dolce Gabbana avec semelle en léopard dénichés par Emmanuelle Rochon pour l’émission Le Beau Dimanche.

En ce moment, vous rêveriez d’être… à Shetland, en Écosse.

La première personne à qui vous avez pensé́ ce matin… mon ami Jean- Philippe à qui j’ai rêvé.

Vos amis diraient de vous que vous êtes… sauvage.

Votre dernière découverte musicale … Orville Peck.

Votre produit de beauté essentiel… la ligne LUMI de JB Skin Sävvi.

Le dernier texto que vous avez reçu… la fille de mon chum qui m’avertissait que son bus avait beaucoup de retard.

Le film qui vous a le plus marqué… Les Misérables, de Ladj Ly.

Votre juron favori… tabarnak.

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… je fais de l’anxiété́, mais je me soigne.

La cause qui vous mobilise… l’égalité.

Le conseil que vous auriez aimé́ recevoir il y a 10 ans … Ask and you shall receive.

Votre émoticône favori… la petite princesse noire.

Le balado auquel vous êtes accro… The Originals.

À l’apéro, vous commandez… un Vesper Martini.

L’odeur qui vous émeut le plus… L’odeur de mon chat Lolita.

Votre compte Instagram chouchou … @rebeccalouisefitness

La personne qui vous inspire le plus … mon amie Martine Saint-Victor

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable … Mes parents, tous les deux décédés depuis longtemps et mon amoureux, qu’ils n’ont pas connu. Je suis certaine qu’ils l’aimeraient beaucoup.

Actualités

Rebecca anime On dira ce qu’on voudra du lundi au vendredi à 20h30, sur ICI Première, et Esprit critique, les vendredis 22h, sur ICI ARTV.

Lire aussi:

La fois où… Rebecca Makonnen a accepté la main tendue

Questionnaire ELLE : 25 questions à Sarahmée

Questionnaire ELLE : 25 questions à Jay Du Temple