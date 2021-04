En amour, vous êtes séduit par… le sens de l’humour, l’ambition, la créativité et l’honnêteté.

Votre designer chouchou…Anne Fafard-Blais! C’est ma meilleure amie et ce qu’elle fait est extraordinaire!

Le défaut que vous ne pardonnez pas…La malhonnêteté.

Vous ne quittez jamais la maison sans… Je dirais mon démarreur à distance. Je prends beaucoup la voiture ces derniers temps parce que je transporte toujours mon chien âgé avec moi. Je veux qu’il m’accompagne partout et comme c’est un grand chien, ça nécessite presque toujours l’utilisation de la voiture.

Votre restaurant favori… Atma à Montréal. C’est mon resto indien de rêve!

Votre petit geste pour sauver la planète… Je porte toujours les mêmes vêtements. Je suis pratiquement un personnage de cartoon (rires) Aussi, dans le cadre de ma compagnie, on essaie de devenir plus écolo et plus équitable à chaque année, voire à chaque saison.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… C’est le chandail du gars sur qui j’ai un kick. On commence à se fréquenter alors c’est encore tout nouveau tout beau, pis mon dieu que son chandail sent bon!

En ce moment, vous rêveriez d’être… à Hawaii pour voir des dauphins.

La première personne à qui vous avez pensé ce matin…Le kick en question!

Vos amis diraient de vous que vous êtes… Empathique et à l’écoute.

Votre dernière découverte musicale…Jacques Greene.

Votre produit de beauté essentiel… Mon cache-cernes ou mon huile de nuit Kiehl’s.

Le dernier texto que vous avez reçu…C’était un code de sécurité AccèsD parce que je n’arrivais pas à me connecter à mon compte.

Le film qui vous a le plus marqué…Le Roi lion.

Votre juron favori…Complètement dingo. C’est mon juron à moi et je l’utilise tout le temps.

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que…Je suis vraiment gênée.

La cause qui vous mobilise… Tout ce qui touche la santé mentale. On n’en parlera jamais assez selon moi.

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans…Que quelqu’un me dise que je suis assez.

Votre émoticône favori…Les deux mains qui se donnent une poignée de mains. Le deal emoji.

Le balado auquel vous êtes accro… Armchair Expert.

À l’apéro, vous commandez… Un verre de vin rouge funky un peu épicé.

L’odeur qui vous émeut le plus…L’odeur de chez ma mère.

Votre compte Instagram chouchou… @mytherapistsays. Ça me fait tellement rire. Ce sont vraiment des memes pour la femme moderne!

La personne qui vous inspire le plus… Ma mère.

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable…Gandhi, Jésus et Kanye West.