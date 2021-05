En amour, vous êtes séduit par… la simplicité.

Votre designer chouchou… La personne qui a fabriqué la robe en feu dans les Hunger Games. (Pour vrai, j’ai trop de t-shirts de lutte pour me prononcer sur la mode!)

Le défaut que vous ne pardonnez pas… la fermeture d’esprit.

Vous ne quittez jamais la maison sans… ma Nintendo Switch, chaque minute d’attente à un endroit est une piste que je peux gagner à Mario Kart 8 Deluxe.

Votre restaurant favori… est fermé. Je me cherche encore une aussi bonne poutine que celle de la Belle Province sur la rue Peel. #FastFoodie

Votre petit geste pour sauver la planète… Faire pipi dans la douche. Saviez-vous que la toilette compte pour 27 % de l’eau gaspillé dans une maison? Si on le fait tous ensemble, on sauvera beaucoup d’eau. Bon, quand je dis «tous ensemble», je veux dire moi, chez moi, et vous, chez vous.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… un jacket de jeans avec un hoodie acheté durant la pandémie que j’ai vraiment hâte de pouvoir porter sur scène.

En ce moment, vous rêveriez d’être… sur une scène pour faire rire les gens (et montrer mon nouveau jacket de jeans avec un hoodie!)

La première personne à qui vous avez pensé ce matin… robby12ace, un Britannique avec qui je joue aux échecs à distance… C’était à son tour de joueur durant la nuit. J’espère qu’il a accepté mon gambit de la dame!

Vos amis diraient de vous que vous êtes… partant pour n’importe quoi (sauf si c’est le matin) !

Votre dernière découverte musicale… Deux Belges qui se font appeler Dimitri Vegas & Like Mike… parce qu’ils ont fait une bonne version du thème de Mortal Kombat pour la 11e édition du jeu. (Cette réponse-là est un peu gênante!)

Votre produit de beauté essentiel… de la pommade pour mes cheveux. C’est compliqué avoir l’air dépeigné.

Le dernier texto que vous avez reçu… «Oui, oui, j’arrive!» – Chantal qui est un peu en retard pour nous ouvrir la porte d’où on enregistre le podcast 3 Bières ces temps-ci.

Le film qui vous a le plus marqué… est-ce que la captation d’Hamiton compte? Sinon c’est le Roi Lion. «Simba, n’oublie pas qui tu es.»

Votre juron favori… est une chaîne de sacre: esti de calisse de tabarnak.

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… j’oublie toujours tout. Le nombre de fois que je réalise rendu à l’épicerie que j’ai oublié de mettre une ceinture est beaucoup trop élevé!

La cause qui vous mobilise… Je suis rendu à mon 42e don de sang. Donnez du sang, les amis. On fait juste s’assoir et ça se fait tout seul. Et en plus, on nous sert des collations à la fin!

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… «Pierre-Luc, n’oublie pas qui tu es.»

Votre émoticône favori… Celui qui est festif et souffle de la flûte! 🥳

Le balado auquel vous êtes accro… J’arrête tout ce que je fais lorsqu’un nouvel épisode de Couple Ouvert est en ligne !

À l’apéro, vous commandez… une bière blonde. (Mais si ce n’est pas moi qui paie, ne soyez pas surpris si je tombe dans le mousseux!)

L’odeur qui vous émeut le plus… le pop-corn lorsqu’on entre dans le hall d’un cinéma.

Votre compte Instagram chouchou… allez immédiatement voir les sketchs sur le compte de @yannickbelzil ! Immédiatement, j’ai dit!

La personne qui vous inspire le plus… Conan O’Brien. Cet homme est mon idole. Il est drôle, sans prétention, sensible, inclusif, intéressant, intelligent, cultivé, original, maladroit et un bon modèle pour tous et toutes.

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Conan O’Brien. Vince McMahon et Pax Plante. J’ai tant de questions pour eux!