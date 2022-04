1. En amour, vous êtes séduit par… les gens qui consultent! Self-care is sexy!

2. Votre designer chouchou… Ma mère: ses tricots sont légendaires!

3. Le défaut que vous ne pardonnez pas… les gens qui me visitent sans avertissement (+ un point de punition s’ils utilisent la sonnette)…des psychopathes!

4. Vous ne quittez jamais la maison sans… vérifier trois ou quatre fois que j’ai bel et bien barré la porte! C’est obsédant, mais ça va valoir la peine la fois que j’aurais oublié pour vrai!

5. Votre restaurant favori… Le Subway, parce que c’est la démocratie des restaurants… Tu peux choisir tout ce que tu veux, mais à la fin ça goûte tout pareil. Je nous souhaite à tous un sous-marin douze pouces révolutionnaire.

6. Votre petit geste pour sauver la planète… Je m’assure toujours de recycler, de prendre le transport en commun et de ne pas ouvrir une pétrolière.

7. La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… Un tricot par Cécile Belliveau, qui est modelé sur le design du cardigan de Harry Styles par JW Anderson.

8. En ce moment, vous rêveriez d’être… un pug sur TikTok. J’envie leur vie.

9. La première personne à qui vous avez pensé ce matin… À moi! Je suis le personnage principal de ma vie!

10. Vos amis diraient de vous que vous êtes… Bébé lala! Mais moi je dirais que c’est juste les bébés lala qui disent «bébé lala» et possiblement les gens du Saguenay en parlant de leurs bébés (à vérifier).

11. Votre dernière découverte musicale… Calamine. Depuis le moment que je l’ai connue, c’est tout ce que j’écoute (ça pis du P’tit Belliveau, faut ben encourager la famille).

12. Votre produit de beauté essentiel… mon aloès, pauvre elle, toujours en train de se faire couper des bouttes! Le meilleur ami de tous les gens à la peau sensible.

13. Le dernier texto que vous avez reçu… Un prince lointain qui réclame mon aide financière.

14. Le film qui vous a le plus marqué… Je cite Twilight plus que je voudrais. AS IF YOU COULD OUTRUN ME!

15. Votre juron favori… Je me suis appris comment ne pas sacrer à la télé en remplaçant tous les mots par des objets et je n’ai jamais arrêté parce que ça me fait trop rire. Ce n’est pas rare de m’entendre dire : «ah culotte! ou FRIDGE!»

16. Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… je fais du Battle-Rap! J’adore crier après des hommes de façon consensuelle, et en plus, ça rime!

17. La cause qui vous mobilise… J’ai énormément à cœur la justice sociale sous toutes ses formes, mais je milite surtout pour les causes qui font partie de mon quotidien: l’environnement, la grossophobie, les combats LGBTQ+ et le féminisme.

18. Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… Ça ne sert à rien de te chicaner avec les gens dans les commentaires Facebook pour qu’ils t’acceptent; exister sans s’excuser à beaucoup plus d’impact.

19. Votre émoticône favori… L’œil, la bouche, l’œil, dans cet ordre. 👁👄👁

20. Le balado auquel vous êtes accro… Tout le monde s’hait, de Sam Cyr et de Marylène Gendron. Très soulageant pour moi et mon syndrome de l’imposteur.

21. À l’apéro, vous commandez… Un kombucha, j’ai besoin du maximum d’aide possible pour digérer.

22. L’odeur qui vous émeut le plus… Attention, réponse acadienne quétaine: L’OCÉAN!

23. Votre compte Instagram chouchou… Je suis presque exclusivement des comptes d’animaux sur insta (une addict à la douceur) mais en termes d’humains, je ne peux tout simplement pas me passer de Catherine Éthier (probablement en lien avec mon addiction à la douceur)! @coco_cathey

24. La personne qui vous inspire le plus… Manon Massé, elle a tellement un grand cœur.

25. Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… J’invite Manon Massé et je la laisse choisir les autres. C’est moi qui paye le Subway, par exemple.

Coco Belliveau est porte-parole de la Journée de visibilité lesbienne le 26 avril prochain, dont le 40e anniversaire sera célébré à Montréal le 23 avril. Vous pouvez aussi la suivre sur Instagram (@cocobelliveau) pour être au courant de ses prochains projets.

