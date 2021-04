En amour, vous êtes séduit par… le sens de l’humour

Votre designer chouchou… Jjjjound et Jill Sander

Le défaut que vous ne pardonnez pas… l’avarice (!!!!)

Vous ne quittez jamais la maison sans… mes airpods

Votre restaurant favori… le Alma et le Filet

Votre petit geste pour sauver la planète… J’apporte ma propre gourde partout!

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… mes baskets reebok x jjjjound

En ce moment, vous rêveriez d’être… à la plage

La première personne à qui vous avez pensé ce matin… ma sœur Camille

Vos amis diraient de vous que vous êtes… tannante

Votre dernière découverte musicale… Arlo Parks

Votre produit de beauté essentiel… mes eye patchs Chanel

Le dernier texto que vous avez reçu… « 😘🤰🏼 »

Le film qui vous a le plus marqué… American Psycho et There Will be Blood

Votre juron favori… Calisse

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… Je sacre beaucoup.

La cause qui vous mobilise… les enfants malades

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… Que c’est bien de prendre son temps (dans toutes les facettes de la vie).

Votre émoticône favori…🦦

Le balado auquel vous êtes accro… Je connais peu de balados, mais je veux absolument écouter Case Notes, qui semble être TOP

À l’apéro, vous commandez… du vin (!!!)

L’odeur qui vous émeut le plus… L’odeur des crêpes qui cuisent. Ça me rappellent les week-ends quand mes grands-parents gardaient ma sœur et moi.

Votre compte Instagram chouchou… Debora Brosa (@deborabrosa), elle a un magnifique style et est ma référence quand je ne sais pas quoi mettre hihi!

La personne qui vous inspire le plus… mon amoureux Aliocha

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Mamie, Papi et mon grand père Menum

L’album Phoenix de l’auteure-compositrice-interprète est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.