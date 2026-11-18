1. En amour, vous êtes séduite par… Si on parle des 5 langages de l’amour, je suis définitivement séduite par les services rendus. Sinon, l’humour!
2. Votre designer chouchou… Bottega Veneta pour les sacs à main. The Row pour les vêtements.
3. Le défaut que vous ne pardonnez pas… Le manque de respect.
4. Vous ne quittez jamais la maison sans… Mon téléphone, un baume à lèvres et une bouteille d’eau!
5. Votre restaurant favori… Vin Mon Lapin
6. Votre petit geste pour sauver la planète… J’essaie d’acheter moins, mais mieux. Je ne suis pas vraiment les tendances, je préfère investir dans des pièces classiques qui dureront longtemps.
7. La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… En ce moment, mon ensemble “loungewear” de Tea You.
8. En ce moment, vous rêveriez d’être… quelque part au bord de la Méditerranée.
9. La première personne à qui vous avez pensé ce matin… Mon chéri (qui faisait couler mon café!)
10. Vos amis diraient de vous que vous êtes… Calme, à l’écoute et toujours la première à aller se coucher (rires)!
11. Votre dernière découverte musicale… L’artiste brésilienne Mari Froes.
12. Votre produit de beauté essentiel… Une bonne protection solaire.
13. Le dernier texto que vous avez reçu… Mon amie, qui vient elle aussi de terminer la série Sterling Point et qui capote autant que moi!
14. Le film qui vous a le plus marquée… Good Will Hunting
15. Votre juron favori… Fuck! Simple et efficace.
16. Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… Je n’ai pas les oreilles percées.
17. La cause qui vous mobilise… Le cancer du sein.
18. Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… “Mets de la crème solaire.” Oups!
19.Votre émoticône favori… 🌞
20. Le balado auquel vous êtes accro… Huberman Lab.
21. À l’apéro, vous commandez… une margarita ou un sbagliato!
22. L’odeur qui vous émeut le plus… Celle d’un plant de tomate!
23. Votre compte Instagram chouchou… Celui d’Hanna Schönberg. Je l’adore!
24. La personne qui vous inspire le plus… En ligne, j’aime beaucoup suivre Melissa Wood. Sinon, je trouve le parcours professionnel de Meredith Hayden (Wishbone Kitchen) très inspirant.
25. Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Anthony Bourdain, Robin Williams et Meryl Streep.
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