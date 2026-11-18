1. En amour, vous êtes séduite par… Si on parle des 5 langages de l’amour, je suis définitivement séduite par les services rendus. Sinon, l’humour!

2. Votre designer chouchou… Bottega Veneta pour les sacs à main. The Row pour les vêtements.

3. Le défaut que vous ne pardonnez pas… Le manque de respect.

4. Vous ne quittez jamais la maison sans… Mon téléphone, un baume à lèvres et une bouteille d’eau!

5. Votre restaurant favori… Vin Mon Lapin

