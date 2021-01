LA VIE EN CINÉMASCOPE

À 52 ans, Pascale Bussières porte un regard lucide et posé sur la vie, elle prend du recul, ce qui fait du bien à un moment où l’espace public et médiatique s’est enflammé. Je lui demande si, adolescente, elle a eu de profonds désaccords avec ses parents. «Je viens d’une famille très libérale, au sens progressiste du terme. C’était un cadre très souple. On me laissait expérimenter les choses et m’exprimer.» Est-ce que, lorsqu’on tourne Sonatine à l’âge tendre de 13 ans et qu’on fraie avec Micheline Lanctôt, le passage de l’enfant à la femme se fait avec une certaine assurance? «Oui, quand tu es jeune et que tu vois une femme complètement en possession de ses moyens, tu intègres que, peu importe la voie que tu veux emprunter, ça sera possible.»

Et ç’a été possible pour Pascale Bussières, qui a incarné plusieurs dizaines de rôles marquants au cinéma comme à la télévision au cours des 37 dernières années. Des personnages qui restent ancrés dans la mémoire, comme Blanche, dans la série télévisée éponyme, ou Rita, dans Eldorado. Que dire de Simone, dans Un 32 août sur Terre, sans oublier Alice, dans La turbulence des fluides? Et c’est toujours possible pour elle aujourd’hui, car, à son avis, les rôles pour les femmes de plus de 40 ans ne manquent pas. Pascale apparaîtra dans le long métrage Death of a Ladies’ Man, ainsi que dans Bootlegger, dont les dates de sortie ne sont pas encore connues. Il y a aussi son premier rôle dans la série dramatique Sortez-moi de moi, qui sera diffusée sur Crave au printemps. «C’était moins facile pour la génération qui nous a précédées, j’en suis consciente, mais aujourd’hui les femmes sont à la réalisation, à l’écran et dans les institutions qui soutiennent la création.»

Ce qui a manqué à Pascale Bussières ces dernières années, c’est plutôt la conviction de vouloir poursuivre une carrière devant la caméra. «Il y a eu des années creuses et beaucoup de remises en question lorsque je suis arrivée à l’aube de la cinquantaine.» L’actrice, qui en 2005 a raflé le Jutra (désormais baptisé Iris) de la meilleure actrice pour son rôle dans Ma vie en cinémascope, laisse tomber cette affirmation comme une évidence. «J’ai vécu une vraie perte de foi. Je me suis vue prendre part à un cirque. Je ne remettais pas ce cirque en question, mais je ne savais plus si j’avais encore

envie d’appartenir à cette grande mise en scène. Je me suis demandé si j’allais continuer à me mettre dans cette situation inconfortable. Est-ce que je me mets en danger psychiquement si je continue à être actrice? Parce qu’il faut admettre qu’il y a quelque chose d’un peu désespéré à vouloir s’accrocher à tout prix à ce métier-là, alors qu’il y a beaucoup d’autres choses à faire.»

