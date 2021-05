Quelle est la relation entre le café et la mode ? Comment vous êtes-vous assurée que cette relation se fasse sentir dans la nouvelle gamme ?

Lorsque Nespresso m’a donné carte blanche pour styliser leurs produits les plus aimés, j’étais très contente. Nespresso est reconnu pour son élégance et pour sa simplicité, tandis que ma marque Chiara Ferragni a une esthétique plus pop, féminine et colorée. On a voulu ajouter une touche de pop et de couleur, en utilisant du rose pour les nouveaux modèles : un mélange du monogramme de Nespresso et mon logo d’œil. Le résultat final de la nouvelle collection en édition limitée est donc coloré, vibrant et pop, parfait pour prendre son café avec style.

Que nous réserve Chiara Ferragni dans les prochains mois?



Je suis plus que jamais engagée à apporter du positif dans le monde, en commençant par Nespresso et une tasse de café, en passant par l’empowerment des femmes et en donnant à ma communauté. J’ai commencé l’année dernière en me prononçant sur Instagram pour expliquer mon point de vue quant aux problèmes sociétaux tels que la Covid, le Black Lives Matter et le sexisme. Je fais aussi des recherches pour des pages Instagram qui parlent plus en profondeur et quotidiennement de ces problèmes, comme @spaghettipolicits, @will_ita et d’autres influenceurs italiens. Je partage régulièrement leurs profils Instagram afin que mes abonnés puissent les suivre et qu’on soit plusieurs à s’informer de ce qui se passe. Je vais aussi bientôt annoncer un projet pour l’empowerment des femmes, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant.

L’édition limitée Nespresso x Chiara Ferragni Summer Collection sera disponible sur nespresso.com et dans une sélection de boutiques à partir du 28 mai.