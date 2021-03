Quel rôle joue la mode dans ta vie?

Je ne pense pas que la mode définisse quelqu’un, mais je crois que c’est un bel ajout. Ça donne du feu, du panache! C’est vraiment le petit oumph qui va faire la différence et qui va t’aider à te propulser vers l’avant.

Qu’est-ce qu’un power suit pour toi?

Tout commence par les pieds! Pour moi les talons hauts, ne sont pas synonyme de pouvoir. Au contraire, je trouve que ça m’enlève du pouvoir, ça m’empêche de me mouvoir et d’être rapide. J’ai donc besoin de souliers plats, de quelque chose de solide avec un beau design, ça va de soi!

Quant au complet que j’ai créé en collaboration avec Pink Tartan, je voulais concevoir quelque chose avec un tissu qui allait rester beau toute la journée et qui n’allait pas se froisser. J’ai donc choisi une texture très agréable à porter avec un brin d’élasticité. Selon moi, il n’y a rien de pire qu’un veston rigide, parce qu’on finit par vouloir l’enlever. Je voulais un veston souple, qui bouge avec moi, dans lequel je peux passer toute la journée. Je souhaitais être à l’aide pour conduire, faire de la radio et passer de longues heures debout. Finalement, je tenais à ce qu’il soit d’une couleur féminine et qui met en lumière la personne qui le porte.

Comment dirais-tu que ton style exprime ta force et ta confiance?

Mon style exprime la créativité. Je suis une personne dont les vêtements et le style vont changer au gré de mes intentions et de mes émotions. Je suis curieuse et j’aime essayer les nouveautés, et ce, aussi bien en technologie, qu’en mode et dans une multitude d’autres aspects de ma vie.