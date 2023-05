L’événement de charité qui rassemble les célébrités — de tous milieux confondus — les plus en vogue du moment se déroulait ce soir au Metropolitan Museum of Art de New York cette fois-ci sous le thème « Karl Lagerfeld : A Line of Beauty ». Une foule de vedettes ont défilé sur le populaire tapis rouge, arborant des looks créatifs et originaux rappelant l’ère du célèbre créateur mode Karl Lagerfeld, notamment reconnu pour avoir été le directeur artistique de la maison Chanel pendant plusieurs années.

Zoom nos looks favoris de la soirée!