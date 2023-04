Cyrus s’est présenté au Met Gala 2019 avec plus de paillettes et plus de Saint Laurent. Ce look était une explosion totale du passé. Pour l’événement sur le thème Camp: Notes sur la mode, elle portait ce numéro angulaire noir et émeraude qui évoquait une tenue qu’elle portait lorsqu’elle se déguisait en Hannah Montana. Et quoi de plus camp que ça ?