Zendaya Coleman est indéniablement une icône de notre génération. À seulement 25 ans, cette actrice lauréate d’un Emmy Award a accompli plus que ce que nous, mortels, pourrions rêver dans une vie.

Au cours de la dernière décennie, elle a occupé l’écran dans des rôles principaux, dont MJ dans Spiderman, Anne Wheeler dans The Greatest Showman et Rue Bennett dans Euphoria, sans oublier le rôle qui a tout déclenché, CeCe dans Shake It Up.

Entre sa philanthropie et sa défense des droits, y a-t-il quelque chose qu’elle ne puisse pas faire ? Écrire un livre ? Non, elle l’a fait en 2013. Concevoir une collection qui a été présentée au NYFW ? Faux encore une fois, la collaboration de Zendaya avec Tommy Hilfiger était l’un des défilés les plus attendus de 2019. Zendaya est une force vive qui ne semble pas prête de s’arrêter.

Si l’on se souviendra de Zendaya pour de nombreuses choses au cours de sa carrière, nous avons choisi aujourd’hui d’honorer ses meilleurs moments de mode de tous les temps (et il y en a beaucoup).

Il ne fait aucun doute que Zendaya a servi de nombreux looks majeurs pendant le Festival du film de Venise, mais cela ne devrait pas être une surprise puisqu’elle a fait fureur sur tous les tapis rouges qu’elle a foulés. Vous vous souvenez du Met Gala ? Des Oscars ? Nommez un meilleur duo que Zendaya et son styliste Law Roach. On attend.

Continuez à défiler pour découvrir les meilleurs moments de mode de Zendaya.