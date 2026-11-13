Un coup de cœur lecture pour l’automne ?

… ou plutôt un livre que je viens de commander et que je suis impatiente de lire : Exploser tout bas de Geneviève Jannelle ! Un livre qui aborde entre autre la maternité et l’identité. Un sujet qui me parle tout particulièrement en tant que nouvelle maman.

Quel album de musique réécoutes-tu toujours à l’automne ?

La compilation The Anthology de A Tribe Called Quest ! Je suis une fan de hip-hop old school depuis toujours et les succès de ce groupe me ramènent instantanément à l’automne et à mes années de radio lorsque j’étais étudiante à l’université.

Une exposition que tu recommandes ?

Hyperréalisme au MNBAQ (jusqu’au 7 Mars 2027) est à voir absolument ! J’ai aussi adoré l’exposition Plaisirs au Musée de la civilisation (jusqu’au 18 avril 2027) à Québec : à la fois ludique et pertinente.