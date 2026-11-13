Un coup de cœur lecture pour l’automne ?
… ou plutôt un livre que je viens de commander et que je suis impatiente de lire : Exploser tout bas de Geneviève Jannelle ! Un livre qui aborde entre autre la maternité et l’identité. Un sujet qui me parle tout particulièrement en tant que nouvelle maman.
Quel album de musique réécoutes-tu toujours à l’automne ?
La compilation The Anthology de A Tribe Called Quest ! Je suis une fan de hip-hop old school depuis toujours et les succès de ce groupe me ramènent instantanément à l’automne et à mes années de radio lorsque j’étais étudiante à l’université.
Une exposition que tu recommandes ?
Hyperréalisme au MNBAQ (jusqu’au 7 Mars 2027) est à voir absolument ! J’ai aussi adoré l’exposition Plaisirs au Musée de la civilisation (jusqu’au 18 avril 2027) à Québec : à la fois ludique et pertinente.
Un endroit pour profiter du grand air à travers le Québec ?
Mes incontournables chaque automne : le Parc national des Grands-Jardins dans Charlevoix et l’Île d’Orléans pour une escapade pas trop loin de la ville de Québec. En bonus, l’autocueillette de pommes et de citrouilles !
Un endroit chalet cosy pour se reposer ?
Au Vieux Loup de Mer, près du parc national du Bic. Ce fut ma première vraie escapade avec ma fille cet été et c’est, pour moi, la définition parfaite du chalet hyper cosy. La déco des chalets provient d’antiquaires et de brocantes et c’est ce qui crée entres autre l’ambiance hyper chaleureuse des chalets. C’est un lieu super inspirant et reposant, parfait pour un séjour avec bébé !
Une routine sportive, un studio pour rester en forme en ce début de saison ?
Bohème, un studio de Pilates et un bar à jus à deux minutes du Mont-Sainte-Anne, lieu où j’habite. Sinon, j’adore les séances virtuelles d’Activité Physique que je fais à la maison avec des poids libres, élastiques et autres.
Une nouvelle adresse de restaurant que tu aimerais nous partager ?
Impossible de passer à côté de Chou Chou, dans Limoilou, un casse-croûte japonais qui a conquis mon cœur à quelques reprises cet été !
Quel plat réconfort aimes-tu concocter à l’automne ? Un aliment phare à cuisiner à cette saison ?
Je suis de type très basic avec les recettes d’automne. Je fais mon toujours beurre de pomme, c’est une tradition. Également, une grosse »batch » de sauce à spaghetti de Ricardo (mon meilleur) !
La paire de bottes ultime et le pull parfait que tu as repéré ?
Je ne jure que par mon pull Surprise Paris, acheté l’automne dernier. Un pull en mohair intemporel, confortable et que j’ai maintenant envie d’avoir dans toutes les couleurs !
Et l’automne, pour moi, ça rime avec bottillons ou matière suède et j’adore les flâneurs Wallabee de Clarks Originals que je trouve intemporels également. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu une paire dans ma garde-robe, que je renouvelle ici et là.
Ton produit chouchou ?
Je ne jure presque que par les produits SkinCeuticals pour ma routine skincare. Je suis assez picky là-dessus ! Les produits sont assez dispendieux, mais les résultats sont vraiment là ! Notamment la crème Triple Lipid Restore, le sérum de vitamine C C E Ferulic et le sérum H.A. Intensifier sont mes musts !
Le parfum de la saison pour toi ?
Quand le temps froid revient, je suis toujours contente de troquer mon parfum léger d’été pour Hwyl d’Aesop, un parfum hyper riche et boisé que je porte uniquement l’automne et l’hiver. Ce parfum a un je-ne-sais-quoi de très enveloppant et me rappelle la forêt, les épices, une chandelle qu’on allume. Bref, l’odeur parfaite pour la saison du cocooning.