Animée par Pierre-Yves Roy-Desmarais, cette édition 2026 du Gala de l’ADISQ a une fois de plus rassemblé les grandes figures de l’industrie musicale québécoise. Charlotte Cardin, Alicia Moffet, Lou-Adriane Cassidy et Angine de poitrine, entre autres, ont foulé le tapis rouge de la Place des Arts, à Montréal, hier soir. Retour sur les looks qui ont marqué la soirée !