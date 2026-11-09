Animée par Pierre-Yves Roy-Desmarais, cette édition 2026 du Gala de l’ADISQ a une fois de plus rassemblé les grandes figures de l’industrie musicale québécoise. Charlotte Cardin, Alicia Moffet, Lou-Adriane Cassidy et Angine de poitrine, entre autres, ont foulé le tapis rouge de la Place des Arts, à Montréal, hier soir. Retour sur les looks qui ont marqué la soirée !

1/11

Dominique Fils-Aimé

Dominique Fils-AiméEric Myre

Dominique Fils-Aimé : Douce révolution

Yama Laurent

Yama LaurentEric Myre

Beatrice Deer

Beatrice DeerEric Myre

Léonie Gray

Léonie GrayEric Myre

Ariane Roy

Ariane RoyEric Myre

Lou-Adriane Cassidy

Lou-Adriane CassidyEric Myre

Lou-Adriane Cassidy : toute-puissante

Elisapie Isaac

Elisapie IsaacEric Myre

Elisapie : Le chant des possibles

Adamo Marinacci

Adamo MarinacciEric Myre