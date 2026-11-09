Animée par Pierre-Yves Roy-Desmarais, cette édition 2026 du Gala de l’ADISQ a une fois de plus rassemblé les grandes figures de l’industrie musicale québécoise. Charlotte Cardin, Alicia Moffet, Lou-Adriane Cassidy et Angine de poitrine, entre autres, ont foulé le tapis rouge de la Place des Arts, à Montréal, hier soir. Retour sur les looks qui ont marqué la soirée !
Style de vie
Les 10 plus beaux looks aperçus au Gala de l’ADISQ
C’est hier soir que se tenait la 48e édition du Gala de l’ADISQ. Retour sur les plus beaux looks de la soirée !
Eric Myre