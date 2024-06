Une foule de célébrités se sont déplacés hier soir, à l’occasion du lancement du film culte Je suis : Céline Dion, qui sera diffusé dès le 25 juin sur Prime Video.

Un mot sur le film

Réalisé par la talentueuse cinéaste nommée aux Oscars, Irene Taylor, et diffusé sur Prime Video, ce documentaire nous plonge dans l’univers intime de Céline Dion, révélant son combat contre le syndrome de la personne raide (SPR) et de son retour sur scène malgré la maladie.

Produit par Sony Music Vision et Vermilion Films, le film promet des moments inédits de la vie de Céline, de sa garde-robe couture à ses sessions en studio. C’est avec émotion, qu’il capture l’essence du parcours de la star — de plus de 40 ans ! —, ponctué par des défis personnels et des succès mémorables. « Ces dernières années ont été un grand défi… documenter cette partie de ma vie pour sensibiliser à cette maladie méconnue », confie Céline dans un communiqué. « Ce documentaire est un portrait brut et intime d’une période importante de sa vie personnelle et de sa carrière », ajoute Jennifer Salke, directrice d’Amazon MGM Studios.

Retour en images sur le tapis rouge de la première du documentaire Je suis : Céline Dion.