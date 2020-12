En amour, vous êtes séduit par… l’authenticité.

Votre designer chouchou…Alexandre Noiseux.

Le défaut que vous ne pardonnez pas…celui de se déresponsabiliser de quelque chose.

Vous ne quittez jamais la maison sans… eau pétillante.

Votre restaurant favori… Montréal Plaza, sur la rue St-Hubert, à Montréal.

Votre petit geste pour sauver la planète… je ferme l’eau de la douche lorsque je me savonne.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… mes pantalons Lululemon.

En ce moment, vous rêveriez d’être…sur scène.

La première personne à qui vous avez pensé ce matin…ma copine.

Vos amis diraient de vous que vous êtes… intense!

Votre dernière découverte musicale…la pièce Feel away, de Slowthai.

Votre produit de beauté essentiel… du savon.

Le dernier texto que vous avez reçu… « On my way! »

Le film qui vous a le plus marqué…Le masque.

Votre juron favori…fuck!

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que…je suis assez calme dans la vie.

La cause qui vous mobilise… ce n’est pas une cause en tant que tel, mais c’est le bien-être des ados.

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans…Relaxe.

Votre émoticône favori…

Le balado auquel vous êtes accro… Joe Rogan Experience.

À l’apéro, vous commandez… une IPA.

L’odeur qui vous émeut le plus…l’odeur de la maison de mes parents.

Votre compte Instagram chouchou… @NFL

La personne qui vous inspire le plus… mon père.

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Garry Shandling, Frank Ocean et Anthony Bourdain.

