Style de vie

J’aime découvrir la manière dont les femmes tout en mots et en questionnements sont habitées par ce qui les turlupine. J’aime savoir comment a germé en elles le langage qui formera plus tard un monde. Et quel monde que celui de Sarah-Maude Beauchesne, cette autrice, scénariste et actrice qui ponctue notre vie de ses mots, des livres au petit écran! Rencontre.