À propos de la durabilité et de la transparence…

«La durabilité est une priorité absolue pour moi depuis le premier jour de ce projet. Je voulais créer une téquila au goût phénoménal, mais je voulais aussi limiter notre impact sur l’environnement. Par exemple, nous participons à l’initiative 1 % for the Planet; donc, nous reversons 1 % de nos revenus à des organismes qui luttent pour protéger la planète. Nous sommes aussi associés à SACRED, un organisme à but non lucratif qui s’engage à protéger l’environnement et à soutenir les communautés où les spiritueux à base d’agave sont produits. Nous fabriquons des “briques 818” à partir des restes de la fibre d’agave, d’eaux usées et d’adobe, et nous les remettons à des projets communautaires. Notre premier projet est la construction d’une bibliothèque à Zapotitlán de Vadillo, une ville située au milieu d’une région productrice d’agave, et nous avons quatre autres projets que nous avons lancés cette année dans Jalisco. Notre distillerie est alimentée à la biomasse et à l’énergie solaire, et nos étiquettes et nos bouchons sont certifiés par le Forest Stewardship Council comme provenant de forêts durables.»

Sur la téquila…

«J’adore les margaritas classiques, mais j’aime aussi les saveurs comme la fraise et le gingembre dans mes cocktails à base de téquila. Notre Blanco et notre Reposado sont vraiment, vraiment bons dans une téquila Mule! Quant à ma préférée — je les aime toutes, bien sûr —, en ce moment, c’est notre Añejo. J’aime la boire pure en relaxant sur mon canapé après une grosse journée.»

Sur la gestion du stress…

«Je donne vraiment la priorité à la pleine conscience et je tente de rester présente dans tous les aspects de ma vie. J’ai la chance d’avoir appris, au fil des ans, à me servir de nombreuses techniques — comme les exercices de respiration profonde —, qui m’aident à gérer le stress et l’anxiété et à faire une pause.»