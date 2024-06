Animer The Traitors en anglais et en français est venu naturellement à Karine. Ayant joué dans plus de 20 films et plus d’une douzaine de séries télévisées, elle est plus qu’à l’aise devant une caméra. Pourtant, elle admet avoir été nerveuse avant le début du projet, parce que ce rôle d’animatrice la faisait diverger de son image habituelle à l’écran — celle d’une femme vulnérable, complexe et indépendante, à l’allure soignée. Elle avoue avoir craint la réaction du public québécois à propos de ce nouveau rôle. Mais Karine a appris tout au long de sa carrière à ne pas avoir honte de ce qu’elle est, de ce qu’elle fait, et de se débarrasser aisément de la peur d’être jugée. «J’ai connu des périodes où cette peur m’accaparait davantage, mais aujourd’hui, elle ne m’habite presque plus. C’est un choix de décider de se dire: “Ils penseront bien ce qu’ils voudront!” C’est une libération.»

C’est ce qui motive tout le travail de la comédienne: elle choisit la liberté, l’exploration de nouvelles voies et refuse de se conformer aux attentes d’autrui. «Ce n’est pas parce que j’anime une série documentaire sur la mode ou une émission de téléréalité comme Les Traîtres que je ne peux pas jouer un rôle dans Avant le crash, dit-elle. J’aime bouger, j’aime essayer des trucs, même si parfois, au départ, je ne sais pas trop comment je vais les aborder.» Avec sa détermination inébranlable et son attitude sans complaisance, elle est convaincue que ces différents rôles peuvent coexister harmonieusement et que les échecs sont de précieux moments d’apprentissage.