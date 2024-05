Dans ce numéro d’été – notre 400e ! -, on rencontre Karine Vanasse, libre et intègre. « Ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont vrais, qui ne se contentent pas de suivre la foule.»

En mode, la petite robe blanche revient en force et on vous présente notre guide shopping festival et tout ce qu’il vous faut pour l’été.

En beauté, tout sur la protection solaire, zoom sur les grandes tendances cheveux de la saison, un mot sur les tabous entourant la ménopause et cap sur La Gacilly, terre d’origine d’Yves Rocher !

En culture, on rencontre l’actrice l’inspirante Debbie Lynch-White et Lily Pinsonneault nous raconte la fois où elle s’est sacrifiée par amitié.

Côté lifestyle, on prend la route jusqu’au comté de Prince Edward et on se détend au Fairmont.

Finalement, Margaux Verdier partage avec nous son succulent tiramisu aux fraises!

Le numéro d’été 2024 d’ELLE Québec sera en vente dès jeudi, en kiosque, en abonnement et en version numérique.

Bonne lecture et bon été!