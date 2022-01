On croirait être en train de vivre dans le monde de Julia Fox et Kanye West. Le duo s’attaque avec style à la Semaine de la mode de Paris. Bien qu’ils soient officiels que depuis quelques semaines (et que Julia Fox ait écrit un essai révélateur pour Interview Magazine), ils ont déjà perfectionné leur style de couple. Ces derniers jours, le duo est apparu ensemble à divers défilés de mode à Paris, arborant trois grands looks assortis.

Fox et West ont d’abord fait leurs débuts sur le tapis rouge du défilé Kenzo, le dimanche 23 janvier, en portant des tuxedos canadiens qui ont suscité des comparaisons avec le moment double-denim de Britney Spears et Justin Timberlake en 2001.

L’actrice de Uncut Gems, âgée de 31 ans, portait un ensemble Schiaparelli composé d’une veste en jean courte avec des éléments coniques en 3D au niveau de la poitrine, d’un jean taille basse et de bottes en jean Diesel. Ses accessoires comprenaient des boucles d’oreilles en or en forme de cœur, un sac noir et des gants d’opéra noirs. Ce qui ressortait le plus de son look, c’était son lourd fard à paupières noir.

En tandem, West portait une veste en jean rembourrée et un jean assorti Balenciaga, ainsi que des bottes industrielles noires à hauteur du genou de Red Wing Shoes.