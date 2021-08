J’attends Julie Le Breton dans le café lumineux de son quartier qu’elle a proposé pour notre rencontre. Pile à l’heure, elle entre, casque de vélo sous le bras, cheveux attachés en queue de cheval, sans maquillage. Belle au naturel. Pandémie oblige, on ne se serre pas la main, on ne se fait pas la bise. Mais, en quelques instants, son sourire bienveillant et son regard franc me mettent à l’aise. Il ne me faut qu’un moment pour comprendre pourquoi cette comédienne a été nommée personnalité féminine de l’année au dernier gala Artis, et pour la deuxième fois. Outre son jeu d’actrice extraordinaire – qu’on a pu observer récemment dans Les beaux malaises, Les pays d’en haut et Épidémie, entre autres –, il faut avouer que son aura attire et fascine. Elle est assise juste en face de moi, à siroter un latté glacé dans les rayons clairs d’un soleil d’été, et je le confirme: elle est d’un magnétisme fou.

Rapidement, la comédienne, qu’on verra bientôt dans la première minisérie de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé – dans laquelle elle reprend le rôle qu’elle a interprété au théâtre en 2019 –, s’ouvre à moi. Entre deux éclats de rire et quelques gorgées de café, elle se livre avec candeur et en toute simplicité sur ses projets professionnels, sur le confinement, qu’elle a vécu en solo, sur la relation qu’elle a avec son corps et sur sa façon d’entrevoir la vie et… la mort.