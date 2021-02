Et qu’elles le fassent avec leurs imperfections…

Voilà! On met d’abord les femmes fortes sur un piédestal, puis on jubile à les voir tomber: on prend une femme qui sort du lot, on la couvre de compliments et d’éloges, on la met de l’avant partout jusqu’à ce que le public s’en lasse. Puis, on la détruit. On dit alors que c’est une diva, une personne imbue d’elle-même, arrogante, manipulatrice. Au fond, c’est un moyen très efficace de faire en sorte que les porteuses de changement ne soient pas entendues. Après un passage éclair sous les projecteurs, elles se retrouvent vite dans l’ombre. Quand ça m’est arrivé, j’étais préparée. Je savais que ça s’en venait et j’étais prête à me battre. On ne donne aux femmes que le temps d’un sprint; moi, je vise un marathon.