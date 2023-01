It girl par excellence, mannequin de renommée internationale et femme d’affaires accomplie — à la tête des cosmétiques Rhode, Hailey Bieber, qui figure parmi la prestigieuse sélection des 30 under 30 2023 du magazine Forbes, est aussi une référence mode incontournable.

Souvent accompagné d’une touche rétro, le style très new-yorkais de la jeune femme — qu’elle qualifie de « confortable mais pointu » — oscille entre le casual et le chic. Ses indispensables? Le blazer oversized et les accessoires. « Je pense que la façon dont on peut garder un look décontracté tout en le rendant chic est la manière dont on l’accessoirise. »

Zoom sur 25 looks d’Hailey Bieber à copier sans hésiter!