Ingrid Falaise ne laisse rien au hasard: depuis son épisode avec celui qu’elle appelle Le Monstre, elle s’est promis de ne plus jamais dépendre de personne. Jusqu’où cette quête de liberté financière guide-t-elle ses choix au quotidien ?
Ingrid, as-tu grandi dans un milieu modeste ou plutôt aisé?
Je viens d’une famille modeste. Mon père a trimé dur toute sa vie, alors que ma mère ne travaillait pas, comme elle était immigrante et qu’elle ne parvenait pas à avoir son équivalence d’infirmière dentaire ici.
Mon père partait six mois par an sur des bateaux de la marine marchande pour apporter de l’argent, laissant ma mère toute seule, avec trois enfants. C’était donc lui le seul soutien financier familial.
De son côté, ma mère cousait nos vêtements, faisait nos tuques.On n’avait pas d’argent. C’était correct, mais j’ai toujours senti un stress financier chez mes parents. Je me suis toujours promis de travailler très fort pour que mes enfants ne ressentent jamais ce stress-là.
À quel moment dans ta carrière t’es-tu sentie plus à l’aise financièrement?
J’ai toujours connu des hauts et des bas. J’avais 18 ans quand j’ai vécu mon histoire avec le monstre. (NDLR: ex-conjoint violent et manipulateur d’Ingrid.) Ç’a été une période extrêmement difficile. Comme il ne travaillait pas, j’étais la seule source de revenus du couple. Je mangeais des petits pois avec du beurre. Puis, quand j’ai réussi à sortir de cette relation coercitive, j’ai décroché le rôle dans le film Elles étaient cinq, puis dans Virginie. J’ai connu l’abondance pour la première fois.
C’est comme tourner dans Antigang; on était à la télé tous les soirs. C’était une reprise de pouvoir autant sur mon métier – que j’avais plus le droit d’exercer à cause du monstre – qu’une grande joie de voir enfin l’argent rentrer!
Comme je savais d’où je venais, j’ai mis beaucoup de sous de côté et j’ai réussi à m’acheter mon premier condo. J’ai tout investi dans ce petit appartement.
Dans ta carrière, t’est-il arrivé d’accepter des contrats qui n’étaient que lucratifs?
Oui, j’ai fait plusieurs contrats alimentaires. J’en ai passé, des auditions, pour de la publicité… et je détestais ça pour mourir! C’était difficile et ça ne représentait pas mon art. J’ai aussi travaillé comme serveuse. Les artistes, c’est très rare qu’on ait un seul métier. Pendant que j’écrivais Le Monstre, j’ai appelé Chantal Fontaine parce que j’avais besoin de travailler. Elle m’a fait rentrer comme serveuse à son resto. Je n’ai pas aimé ça du tout, mais je l’ai fait!
Chaque année est incertaine quand on est travailleur autonome. Au début de 2026, j’avais peur pour ce qui s’en venait. Puis finalement, ça s’est placé. Il faut avoir plein de petits contrats pour que ça fonctionne et pour continuer à faire notre métier.
Qu’est-ce qui fait que tu continues?
Ah, c’est la passion! Mon métier, j’en mange! Créer, c’est mon moteur depuis que j’ai 11 ans. Écrire, créer des séries documentaires, me créer de la job, c’est tout ce que je sais faire.
Parles-tu de contrats et de rémunération avec tes amies du milieu artistique?
Oui, et c’est très important de le faire. J’ai ouvert la discussion et on s’est rendu compte qu’il y avait plein de choses qu’on ne savait pas et que ça nous enlevait beaucoup de pouvoir lors des négociations. Il nous arrive de réaliser qu’une de nous a été payée moins que l’autre pour un même contrat. En échangeant sur le sujet, ça nous permet d’obtenir plus d’équité. Il y a une belle sororité qui se dégage de tout ça.
Entre amies, on célèbre nos bons coups et on s’épaule quand ça va moins bien. Au début de notre relation d’amitié, on a aussi décidé qu’on payait chacune nos affaires. Parce que si l’une d’entre nous ramasse la facture un soir, ça veut pas dire que l’autre sera en mesure de le faire la prochaine fois. On évite ainsi de se mettre la pression; on “splitte” le bill, merci bonsoir.
Maël – le fils de ton mari Cédric, issu d’une relation précédente – est un jeune homme autiste qui vit également avec une déficience intellectuelle. Est-ce que vous avez pensé à la suite pour lui?
Oui, j’ai tout mis en place. Budget, placements, REEI, tout est pensé. On a acheté notre triplex en conséquence pour que Maël y ait un logement. Il va être à notre charge pour le restant de ses jours. Il fallait penser à tout pour qu’il puisse être en sécurité. À partir du moment où il a eu 18 ans, ça a été difficile. Il y a BEAUCOUP de paperasse à remplir et de choses à mettre en place.
Après tout ce que tu as traversé, est-ce que l’argent est devenu pour toi un symbole de sécurité, d’autonomie ou de liberté?
Ah, mon Dieu! Les trois. D’autonomie, surtout. Je ne dépendrai plus jamais de personne dans ma vie. Jamais. Je me le suis promis, et c’est pour ça que je travaille autant. Je suis indépendante et libre: je peux faire ce que je veux et quitter quand je le veux… J’ai été enfermée: j’ai besoin d’avoir cette liberté-là! Et ça vient avec une indépendance financière.