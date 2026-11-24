Ingrid Falaise ne laisse rien au hasard: depuis son épisode avec celui qu’elle appelle Le Monstre, elle s’est promis de ne plus jamais dépendre de personne. Jusqu’où cette quête de liberté financière guide-t-elle ses choix au quotidien ?

Ingrid, as-tu grandi dans un milieu modeste ou plutôt aisé?

Je viens d’une famille modeste. Mon père a trimé dur toute sa vie, alors que ma mère ne travaillait pas, comme elle était immigrante et qu’elle ne parvenait pas à avoir son équivalence d’infirmière dentaire ici.

Mon père partait six mois par an sur des bateaux de la marine marchande pour apporter de l’argent, laissant ma mère toute seule, avec trois enfants. C’était donc lui le seul soutien financier familial.

De son côté, ma mère cousait nos vêtements, faisait nos tuques.On n’avait pas d’argent. C’était correct, mais j’ai toujours senti un stress financier chez mes parents. Je me suis toujours promis de travailler très fort pour que mes enfants ne ressentent jamais ce stress-là.