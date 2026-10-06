Style de vie
Huis clos avec Audrey Morissette
Mère, amoureuse, enseignante, créatrice de contenu, vilaine autoproclamée de Survivor et gagnante des Traîtres; Audrey Morissette revendique toutes ces facettes sans jamais avoir à choisir. Rencontre sans faux-fuyant avec une femme qui s’assume pleinement.
Gracieuseté Audrey Morissette
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Beauté
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Point d’ancrage de notre salon, le fauteuil se décline dans une multitude de styles et de nuances. Voici neuf options abordables qui ont retenu notre attention.
Bien-être financier
Comment gérer son budget quand le salaire varie d'un mois à l'autre
Vivre avec des revenus irréguliers, qu'on soit travailleur autonome, saisonnier, à temps partiel ou entrepreneur, peut compliquer la planification de nos finances lorsque vient le temps d'établir un budget, par exemple, ou d'épargner pour la retraite. Il existe toutefois de judicieuses astuces pour nous aider à mieux dresser le portrait de notre situation financière, puis à la prendre en main. On fait le tour de la question.