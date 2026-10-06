Tu parles aussi de toi comme étant une maman non conventionnelle; que veux-tu dire exactement?

Je ne suis pas une mère qui couve ses enfants et qui passe 100 % de son temps avec eux. Déjà, j’ai une garde partagée, ce qui me permet d’avoir deux styles de vie différents. La semaine où je suis avec eux, on fait des activités pour qu’ils aient du plaisir. Et la semaine où je suis seule, je peux souper avec des amis, aller rejoindre mon chum (NDLR: Sébastien D’Astous, maire d’Amos) ou faire peu importe ce qui me tente. Pour être épanouie, j’ai vraiment besoin de faire autre chose que d’être «juste» une mère.

Depuis qu’ils sont tout petits, je fais garder mes enfants et ça n’a jamais été difficile pour moi. Je n’ai jamais pleuré en les confiant à quelqu’un ou pour leur première journée d’école, par exemple. À Survivor, quand on a reçu les lettres des proches, j’étais la seule mère de jeunes enfants, et je suis la seule personne qui n’a pas pleuré. J’avais d’ailleurs demandé à la production de doser ce qu’elle allait montrer: j’étais déjà la vilaine qui éliminait tout le monde… (rires)

Bref, mes enfants, je les adore, mais ils ont leur vie, leurs propres intérêts, et je n’ai pas besoin d’être présente à chacun de leurs pas. Ils sont très bien quand je ne suis pas là, et c’est primordial pour moi.