Audrey, tu dis souvent que tu t’assumes complètement, qu’est-ce que ça veut dire pour toi?

Je pense que le fait de s’assumer passe beaucoup par la confiance en soi. J’ai été élevée par une mère monoparentale, et c’était primordial pour elle que je réussisse à l’école, pour que j’aie accès à de bonnes études pour m’offrir une vie meilleure que celle qu’elle avait eue. Elle tenait à ce que j’aie de l’assurance. Ç’a fonctionné… peut-être trop! Déjà au primaire, je prenais de la place, beaucoup de place! (rires)

Ah oui? Comment étais-tu comme enfant, comme élève? 

Au primaire, j’ai fréquenté quatre écoles en six ans, dans des milieux qui n’étaient pas toujours faciles. J’ai vécu beaucoup de changements en bas âge, et ça a forgé mon caractère. Puis, au secondaire, j’ai commencé à avoir un petit côté rebelle. J’étais une bonne élève avec d’excellentes notes, mais je remettais souvent en question les règlements qui n’avaient pas de sens pour moi… Disons que je pouvais argumenter pas mal! 

Je t’ai entendu dire en entrevue que l’opinion du public à ton égard ne te dérange aucunement. Comment fais-tu? 

Ça ne m’affecte pas du tout, tant et aussi longtemps que ce sont des gens que je connais pas. À l’inverse, je suis super sensible, si je reçois une critique de mes proches.

Et ce n’est pas parce que je suis au-dessus de tout et que rien ne m’atteint, c’est juste que l’opinion des personnes qui ne me connaissent pas ne compte pas pour moi. Je sais faire la part des choses entre le jeu et la vraie vie. Une chance, d’ailleurs, parce que je n’aurais pas pu passer au travers des deux dernières années. J’en ai lu, des commentaires! 

Cela dit, maintenant, je vois vraiment plus de commentaires positifs que de négatifs à mon sujet. Aussi, ces critiques sur les réseaux sociaux ne se sont jamais transposées dans la vraie vie. Quand les gens viennent me parler, ils sont tellement gentils. Ils aiment que je donne un bon show. Ceux qui m’aiment moins me lancent toujours la même phrase: «Ah, j’ai vraiment adoré te détester.» Et ça me fait rire! 

Dans ta vidéo de présentation à Survivor, tu as dit: «J’ai fait mon laser, mes injections, ma pédicure, mon lash lift, je suis prête! » Est-ce important pour toi d’être transparente sur ces interventions esthétiques ? 

Oui, vraiment. Je veux être honnête parce que je reçois régulièrement des messages me disant que je suis belle et je tiens à ce que les gens comparent des pommes avec des pommes. Je m’explique: à cause des réseaux sociaux, on a tendance à se comparer avec les autres et je ne veux pas qu’une fille se compare à moi si on n’a pas les mêmes bases. J’en ai investi, de l’argent, pour entretenir mon visage: soins, Botox, agents de comblements… Ce n’est pas tout le monde qui a ce genre de budget, et j’en suis bien consciente. 

Personnellement, je suis à une étape de ma vie où j’ai envie de faire du Botox, et où j’apprécie avoir moins de rides. Mais est-ce que c’est laid, avoir des rides? Pas du tout! C’est complexe comme sujet, et je comprends que ça ne fasse pas l’unanimité. 

Tu parles aussi de toi comme étant une maman non conventionnelle; que veux-tu dire exactement? 

Je ne suis pas une mère qui couve ses enfants et qui passe 100 % de son temps avec eux. Déjà, j’ai une garde partagée, ce qui me permet d’avoir deux styles de vie différents. La semaine où je suis avec eux, on fait des activités pour qu’ils aient du plaisir. Et la semaine où je suis seule, je peux souper avec des amis, aller rejoindre mon chum (NDLR: Sébastien D’Astous, maire d’Amos) ou faire peu importe ce qui me tente. Pour être épanouie, j’ai vraiment besoin de faire autre chose que d’être «juste» une mère.

Depuis qu’ils sont tout petits, je fais garder mes enfants et ça n’a jamais été difficile pour moi. Je n’ai jamais pleuré en les confiant à quelqu’un ou pour leur première journée d’école, par exemple. À Survivor, quand on a reçu les lettres des proches, j’étais la seule mère de jeunes enfants, et je suis la seule personne qui n’a pas pleuré. J’avais d’ailleurs demandé à la production de doser ce qu’elle allait montrer: j’étais déjà la vilaine qui éliminait tout le monde… (rires)

Bref, mes enfants, je les adore, mais ils ont leur vie, leurs propres intérêts, et je n’ai pas besoin d’être présente à chacun de leurs pas. Ils sont très bien quand je ne suis pas là, et c’est primordial pour moi.

Si on regarde vers le futur, il reste quoi à accomplir sur ta bucket list?

C’est super simple, ce que je me souhaite. J’ai beaucoup travaillé dans ma vingtaine et dans ma trentaine. Avec la famille, les enfants, ça a été des années vraiment remplies. Maintenant, ce qui me rend heureuse, c’est de passer du temps avec les personnes que j’aime. C’est cliché, mais c’est ce qui me tient le plus à cœur. Un petit souper avec mon chum et des amis, où on boit du vin et où on joue à des jeux de société : ce sont mes moments préférés, je vis pour ça! Si ma vie reste exactement comme elle est en ce moment pour les prochaines années, je vais être la fille la plus heureuse.

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