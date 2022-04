«Ça ne me viendrait jamais à l’esprit de dire à mon chum: “Hey, je pourrais faire la couverture d’ELLE Québec!” Jamais je ne vais penser à ce genre de chose. Il y a une volonté chez moi – et peut-être que c’est la bonne deuxième ou la timide en moi qui le veut ainsi – de toujours rester sur le plancher des vaches. […] J’aime qu’on m’offre de faire cette couverture, je suis pleine de gratitude pour toutes les occasions qui me sont offertes, mais je ne suis pas plus importante que l’infirmière qui est en train de soigner quelqu’un ou que le plombier qui vient m’aider quand je suis dans la merde. Il y aura toujours une partie de moi qui se dira: “Pourquoi moi plus qu’une autre?”»

Emmitouflée dans un chandail en coton ouaté à capuchon et coiffée d’une tuque calée sur sa longue chevelure, la gracile France Beaudoin pourrait presque passer pour une stagiaire. Sa courte stature et sa taille menue tranchent avec l’espace qu’elle occupe dans l’univers de la télé québécoise. Et, il faut le dire: France Beaudoin n’est pas, non plus, du genre à porter des talons hauts au bureau ni à lever le menton bien haut pour se donner de l’importance. Cette femme, vêtue avec une infinie simplicité, celle qui insiste pour que je la tutoie avant même que je sorte mon calepin, n’a que faire de la vantardise ou de l’autopromotion. Ce n’est pas son genre. Pas du tout.

On comprend vite, en entrant dans ses bureaux aux murs de brique du Vieux-Longueuil, qu’on a affaire à une femme qui a la pleine maîtrise de sa vie et de sa carrière, une productrice dont le rayonnement s’étend partout au Québec et qui ne se préoccupe pas pour autant de l’image qu’elle projette. Dans son beau local largement fenestré d’un bâtiment qui logeait jadis une chocolaterie, elle accueille avec chaleur celles et ceux qui passent le pas de sa porte. On débarque chez France Beaudoin comme on foulerait le plancher de la cuisine d’une cousine ou d’une amie. Elle s’avance les bras tendus vers nous pour accrocher notre manteau sur un cintre du garde-robe, pour nous offrir un thé ou un café. Au loin, sur un piano où sa complice, France Castel, joue à ses heures, quatre Gémeaux font foi de son impressionnante feuille de route.

Et il s’agit, d’ailleurs, de l’unique étalage de trophées qu’elle s’autorise. C’est qu’elle est humble, France Beaudoin. Terriblement modeste et probablement même davantage qu’il n’y paraît quand on ne la voit qu’à l’écran. Elle a une prestance naturelle, qui est tout sauf arrogante ou prétentieuse, et des manières élégantes, qui peuvent peut-être porter ombrage à sa gentillesse sincère. France, c’est une vraie fine.