Style de vie

Star de cinéma. Productrice. Fondatrice de sa propre association caritative. Visage de la nouvelle campagne Chronomat, de Breitling. Redoutable doyenne dans le prochain film de Netflix, School for Good and Evil. Alors que Charlize Theron savoure tout ce qui lui apporte la maternité, elle brise les codes et les idées reçues devant et derrière la caméra. Conversation dans l’air du temps.